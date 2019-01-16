上任第一天 羅文嘉：這是戰鬥隊伍不是養老單位

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨秘書長羅文嘉今天上任，他說，人民透過這次選舉表達聲音，政黨、執政團隊若不能認清背後意義，「就是再一次的失敗」；「這是戰鬥的隊伍，不是養老、不是打混的單位」。

羅文嘉上任第一天，首場任務是出席青年部國會實習計畫結業式，他以神秘嘉賓身分，「突襲」現場與青年座談，全程直播。

羅文嘉分享自己30年前意外踏入政治圈過程。他說，那個年代的台灣鼓勵年輕人參與公共事務，現在這個時代，機會仍然有，但還是會有人用種種原因、論資排輩，用年紀評論年輕人的能力；面對這些質疑，年輕人要做最好準備，用最紮實、強烈的工作熱情，告訴他們「雖然年紀輕但可以做得很好」。

羅文嘉提到，30年前他投入職場時，剛好是解嚴後的10年，台灣各領域秩序被打破、重建，混亂的時代也是最有機會的時代；他認為，現在也是新時代的開始，如同30年前一樣，舊有秩序架構面臨強烈挑戰，可能被瓦解、重新建立，這是青年參與公共事務從政一個新的起點、一個歷史的機會。

羅文嘉透露，自己已經去世的父親，對於他投入政治工作，一直很擔心；父親晚年時，還曾問他，能不能找一個正常一點的工作；前幾天，太太問他，「如果爸爸知道你現在又要回去（政治圈），不知道又要怎麼擔心」。

羅文嘉說，他現在也有孩子，才可以體會父親當年的心情。

與會青年提問，民進黨敗選後，如何重新獲得人民的信任；羅文嘉說，2年前選民非常慷慨、前所未有的、給了民進黨完全執政機會，從中央、國會到地方，這是台灣從來沒有過的。

羅文嘉指出，人民這麼慷慨地給機會，一定是對過去的執政有不滿意，寄望於新的領導者帶來改變，但是經過2年，人民覺得狀況與他們想像不一樣，在這次期中選舉表達出來，「政黨、執政團隊若不能清楚認清這背後意義，就是再一次的失敗」。

他說，今天他第一天上班，他很想跟中央黨部所有工作人員講，「可能要拜託大家在接下來的一年要有心理準備，這是戰鬥的隊伍，不是養老、不是打混的單位，若你覺得無法適合未來一年的生活，最好要有心理準備，否則我們彼此都很痛苦」。

羅文嘉認為，時間不多，但隊伍還是很零散，問題也還沒找出來，找出解決問題的方法更要花時間，而且這些問題不是關起門來解決，而是要讓社會因為民進黨的檢討、改進，再次找回對民進黨信心。（編輯：鄭雪文）1080116