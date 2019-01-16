九月風暴馬英九指立委關說司法 王金平：尊重

（中央社記者劉冠廷台北16日電）對於「九月風暴」，前總統馬英九稱是立法委員關說司法的問題。前立法院長王金平今天表示，尊重馬英九的講法，因為他再講下去，媒體一定會大做文章。

前立法院長王金平的新書「橋」今天正式發行，王金平在書中談到與馬英九的這場馬王政爭九月風暴，並坦言，直到今天，他仍然不明白，這一場憑空出現的所謂「政爭」，究竟是為何而爭，又爭到了什麼。

對於王金平的說法，馬英九上午受訪時表示，他還沒看到新書內容，不便評論。不過後來又說，當時是立法委員關說司法的問題。

王金平稍晚在立法院接受訪問時則說，尊重馬英九的說法，因為他再講下去，媒體一定會大做文章。他也說，他坦坦然然，有人有不一樣的講法，是自身對一個事件的詮釋，他予以尊重。

由於在書中王金平肯定太陽花學運，王金平說，太陽花一定對立法院與國家造成傷害，但也有好的一個方面，例如對於民主定義的新詮釋，或是當時學生在凱道集結，最終也很快的把垃圾清理完畢，這在國際上給了台灣很好的形象，認為學生是理性有教養的，並依照民主程序在走。

王金平指出，當然不能用一句話就涵蓋所有的事件，一定是多面向的去看，因此看待太陽花學運就跟看廬山一樣，「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，每個人都有詮釋與看法，大家予以尊重就好。

此外，現場媒體詢問，王金平明天在高雄有場感恩餐會，高雄市長韓國瑜也將參加，這是否是「因緣的起手式」，王金平說，現在不要多想，韓國瑜明天行程多，因此到場時間還不知道，但是韓國瑜一定會到。（編輯：林興盟）1080116