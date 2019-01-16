蘇嘉全：期待台加能在交通及綠能合作

立法院長蘇嘉全（右）16日在立法院接見加拿大國會眾議員博爾沙（左）一行時表示，期待台加能在交通及綠能等方面合作。博爾沙指出，若能在人工智慧及生物科技等產業進行合作，可以提供台加人民更多機會。（照片由立法院提供）中央社記者范正祥傳真 108年1月16日

（中央社記者范正祥台北16日電）立法院長蘇嘉全今天接見加拿大國會眾議員博爾沙時表示，期待台加能在交通及綠能等方面合作。博爾沙指出，若能在人工智慧及生物科技等產業進行合作，可以提供台加人民更多機會。

博爾沙（John Brassard）伉儷與同行的眾議員派凱利（Pat Kelly）伉儷、眾議員麥考利（Kelly McCauley）伉儷及眾議員林斯基（Jim Eglinski）伉儷，到立法院拜會蘇嘉全。立法院「中華民國與加拿大國會友好協會」副會長、民主進步黨立法委員尤美女，以及立法院秘書長林志嘉、外交部北美司副司長陳慧蓁陪同。

蘇嘉全致詞時表示，加拿大族群多元，天然資源非常豐富，接受不同來自不同國家的人民，在全世界占有非常重要的角色。現在台灣正要迎接農曆春節，有許多移民至加拿大的友人，也會藉這個機會回台過年。

他說，自己過去也曾造訪過加拿大，了解加拿大對環境保護及農業永續等方面的發展深厚，十分敬佩。

蘇嘉全指出，台灣是加拿大第12大、也是亞洲第5大貿易夥伴，雙方貿易總額相當可觀。台灣也在去年開放進口加國牛肉。除此之外，他也期待台加能在交通及綠能等方面合作。同時，也希望建立在既有的台加青年度假打工協議下，讓台灣有更多青年赴加度假打工。

蘇嘉全表示，台灣土地面積雖並不寬廣，但有2300萬人口，是一個主權獨立的國家，但在國際社會經常受到打壓。他特別感謝在去年世界衛生大會（WHA）中，加國衛生部長替台灣執言。

他說，台灣人民和善，在多次針對旅外人士的調查評比中，台灣都是最適合居住的國家。台灣不但有良好交通網絡及醫療設施，還有24小時營業的夜市小吃，希望訪團成員在台期間能好好享受。

博爾沙表示，台加雙方許多共享價值，雙方的貿易關係不論是對台加兩國經濟都同樣重要。未來兩國若能在人工智慧（AI）及生物科技等產業進行合作，就能夠提供台加人民更多機會。（編輯：蘇龍麒）1080116