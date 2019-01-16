羅文嘉指接黨秘書長是火坑 陳其邁：其實是火爐

行政院副院長陳其邁16日透露，羅文嘉決定接民進黨秘書長，曾傳訊給他，羅形容這是「火坑」的概念；陳其邁則回應，其實是「火爐」；陳其邁並引電視劇瑯琊榜名言，要到江湖把民心找回。（陳其邁提供）中央社記者葉素萍傳真 108年1月16日

（中央社記者葉素萍台北16日電）行政院副院長陳其邁今天透露，羅文嘉決定接民進黨秘書長，曾傳訊給他，形容這是「火坑」的概念；陳其邁則回應，其實是「火爐」。陳其邁並引瑯琊榜名言，要到江湖把民心找回。

陳其邁向媒體秀出他與羅文嘉的私訊。他說，週日（13日）上午，羅文嘉發訊息給他說，「我答應回黨部了，一個火坑的概念」；他回羅文嘉說，「火爐，因為火坑一下就掛了，火爐是煎熬，希望你耐磨得住，加油，你是我們最強的一個」；羅文嘉回他「死豬不怕開水燙，無欲則剛」。

陳其邁指出，電視劇「瑯琊榜」有一句話說，「問題在朝堂，答案在江湖」，而他認為，「我們最重要的工作是，要到江湖把民心找回來。」

民進黨主席卓榮泰今天主持上任後的首次中常會；會後，桃園市長鄭文燦、行政院副院長陳其邁、民進黨秘書長羅文嘉陪同卓榮泰到記者室，與媒體話敘。

陳其邁、鄭文燦特地脫下西裝外套、解開領帶，卓榮泰也脫掉軍用夾克。卓榮泰說，這是要「捲起袖子、撩落去」。四人還緊緊握手，高喊加油。

鄭文燦說，當初中生代都站在「大師兄」卓榮泰身邊，不會讓卓孤單，「我們都做你的後盾」；鄭文燦形容這是「包娶、包生、還要養大（小孩）」。

卓榮泰提到，今天是羅文嘉第一天上班，但馬上就上手，會議議程安排很順暢，這幾天，兩人談到很多未來的人事，讓他感覺到「不僅大師兄回來了，我們的師弟師妹們都回來了，功力都歸位了，這樣的戰鬥團隊很快就會發揮戰力」，一個新的黨部、新的作戰功能取向的戰鬥團隊會很快完成。

陳其邁說，最近大家都說他是潤滑劑，卓榮泰是黏著劑，他相信在卓榮泰、羅文嘉的帶領下，黨會更團結，也一定要更團結，才能回應整個民意；今天來這裡除了向人民報告，也要向黨主席宣示效忠，在黨主席的領導下，一定會團結無間，努力向前。

羅文嘉說，卓榮泰2週前到水牛書店，說要替他過生日，還帶蛋糕來，結果生日禮物是要他「跳火坑、進火爐」，但他既然選擇了，就會承擔，他跟卓榮泰有很好的默契。

媒體詢問，卓榮泰昨天到高雄會見前總統陳水扁，是不是要「把老朋友找回來」。卓榮泰說，他從選前到現在，都在貫徹「把老黨員找回來」，昨天除了見陳水扁，也拜會其他的老黨員，他有向陳水扁提到選舉結果，也聽聽扁對黨務發展的意見，關心扁身體狀況。（編輯：謝佳珍）1080116