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蔡總統會見蘇貞昌 關切非洲豬瘟與兒虐

最新更新：2019/01/16 20:12

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統府發言人林鶴明今天表示，總統蔡英文中午和行政院長蘇貞昌進行例行的午間會見，這是蘇貞昌上任後第一次；兩人交換近期情勢，包括非洲豬瘟防疫、近日發生的虐童案件。

蔡總統過去與前行政院長林全、賴清德每週都有例行的會見。

林鶴明今天表示，蔡總統中午和蘇貞昌進行例行的午間會見，這也是蘇貞昌上任院長後的第一次，兩人針對近期情勢交換意見。

林鶴明說，蘇貞昌上任後即刻前往機場了解目前的非洲豬瘟防疫作為並做相關指示，蔡總統今天也了解目前防疫進度，並再次強調政府防疫的決心。開會接近中午的時候，蔡總統特別準備魯肉飯、肉羹，和蘇貞昌一起共進午餐。

另外，他說，關於近日發生的虐童案件，蔡總統和蘇貞昌都相當關切，並認為家庭兒少的保護是台灣社會高度關切的事情，類似事情一再發生，每一件都是遺憾，更讓人心痛不捨；地方政府是整個安全網的第一線，中央除了持續給予足夠的資源跟支持，面對層出不窮的事件，第一線權責單位更應積極檢視、確認既有工作是否還有不足之處，並立即檢討，投入更積極作為。

蔡總統也透過發言人表示，社區是守護家庭的前哨，希望國人發揮守望相助精神，社區內有任何暴力情形，務必即時通報，讓地方社政、警政系統能夠及早掌握，及早因應，避免遺憾發生。（編輯：謝佳珍）1080116

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