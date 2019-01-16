政委將認養縣市 與地方搭橋助推動建設

國發會主委陳美伶（前）16日與行政院副院長陳其邁談話，討論政委認養地方縣市的議題。中央社記者潘姿羽攝 108年1月16日

（中央社記者潘姿羽台北16日電）行政院長蘇貞昌指示成立「中央地方建設協調會報」後，副院長陳其邁已啟動協調，政務委員陳美伶表示，政委將認養部分縣市，擔任中央與地方的橋梁，讓地方推動建設時能更順暢。

蘇貞昌在首次行政院院會中，指示成立「中央地方建設協調會報」，並交由陳其邁協調分工，盼能改善地方首長因為往來台北而效率不佳的問題。

政務委員兼國發會主委陳美伶於國發會尾牙受訪表示，今天與陳其邁談話，為的就是確認政委的縣市分工。

陳美伶說明，部分縣市首長出席院會時，往往會提出一些地方需要的建設，但院會開會人數眾多，對於臨時提出來的意見，通常沒有時間好好討論，若未來能夠透過政委分工，各自「認養」全台共22個縣市，就能先與地方首長溝通協調需求，接著循程序辦理，會更有效率。

陳美伶表示，縣市認養狀況還在協調當中，待分工完畢，陳其邁向蘇貞昌報告後，才會定案。

另外，國發會副主委曾旭正將離開內閣，陳美伶表示，人選還在徵詢中，不管是從學界還是政府都不會設限，適材適用最重要。

由於曾旭正督導的是國土等業務，並負責國發會重要政策「地方創生」，媒體詢問，未來新副主委人選是否同樣找來國土、社區營造專業背景，陳美伶表示，找來新的副主委後，也可能重新分工，她對於推薦人選的態度「蠻開放的」。（編輯：黃國倫）1080116