韓國瑜北上拚經濟 拜會日月光等4家企業

（中央社記者余祥台北16日電）高雄市長韓國瑜今天北上拜會國巨、華新麗華等4家企業，全程由國民黨立委許淑華陪同，最後一站則與前副總統連戰、日月光董事長張虔生晤談約半小時。

韓國瑜今天近午展開拜會企業行程，依序為華邦電子、華新麗華、國巨，與會者透露，國民黨中央委員連勝文跟這些企業交情甚好，韓與業者會談時，連勝文也都有露臉。

韓國瑜抵達最後一站時已是晚上6點多，地點是連戰擔任董事長的兩岸和平發展基金會，韓與連戰、張虔生會談約半小時左右。

媒體問到，此次拜會日月光以及企業界人士是否連戰從中牽線？韓國瑜並未正面回應，僅說，今天的行程都是別人安排的，這些廠商願意全球佈局、根留高雄，他抱持著感恩的心。

許淑華說，業者與韓會談時，提出不少建議，也談到許多經營上的難題，例如勞動力不足，以及新環保法規等，由於法規面涉及中央層次，地方政府無法解決，她是立委，會把業者的意見帶到立法院討論，盼能鬆綁法規，協助廠商順利投資。

許淑華也說，像是華新麗華、國巨等企業都曾經在高雄投資，他們對在高雄擴廠、擴建也有新的想法，未來可能會有實際的計畫。（編輯：陸倩瑤）1080116