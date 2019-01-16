柯文哲：參選2020總統意願低

（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市長柯文哲今晚與「館長」陳之漢直播，被問及2020總統大選是否參戰，柯文哲說「我其實意願很低啦」，要籌組一個團隊出來不容易，需從長計議。

柯文哲今天與「館長」陳之漢直播，從肉圓家暴事件到九合一選戰檢討無所不聊，而陳之漢提及2020總統大選，可能許多人「覺得累了、沒人了，都投不下去」，問柯文哲有無計畫參選，柯文哲說「我其實意願很低啦」，要籌組一個團隊不是易事、還需再想想，並直言「不要幻想一個人可以改變全世界」。

柯文哲在直播中再度表示台灣雙首長制「怪怪的」，並說自2000年政黨輪替之後，近19年的時間行政院長就換到了第15個，「這制度不管誰來做都做不好」。

提及兩岸情勢，柯文哲則說現在應該是「中美對抗下的台灣問題」，美國與中國的底線都步步進逼要台灣表態，同時台灣也有聲音要反對中國的統治意圖，「所以我講兩岸一家親被K嘛」，台灣的生存空間越來越小，需要堅強的國防與經濟實力，並爭取戰略上的靈活。

直播中柯文哲不忘幽默感謝陳之漢，「我那3000多票都靠你催出來的」，九合一選舉只能險勝是因為「太假會」，除了選戰後期經費不夠，並坦言取消重陽敬老金讓他流失大量老人票，直指藍綠板塊依然存在，單一事件的影響都很大。

至於近來駐美代表處政治組組長「口譯哥」趙怡翔的人事案引發外界爭議 ，柯文哲則認為只要一切按照制度走就沒問題，「只要有人出來說『他合法，我負責』，一句話就讓大家安靜」。（編輯：張銘坤）1080116