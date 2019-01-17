捍衛台灣價值 羅文嘉：蔡總統比歷屆總統都優秀

（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，總統蔡英文捍衛台灣價值與地位，為台灣所做，比歷屆總統都優秀。他說，蔡總統擅長對外，對內就成為她的弱項，她新任命的行政院長蘇貞昌，正好彌補內政上較欠缺的部分。

羅文嘉今天接受廣播節目主持人周玉蔻專訪表示，台灣最大的問題是來自中國威脅，「我們需要有一個台灣真正的代言人」，代表台灣向國際社會及友邦說出台灣主張，蔡總統在捍衛台灣的價值、台灣國際地位上，為台灣所做，「比任何歷屆總統都做得優秀」。

羅文嘉認為，這是蔡總統最大的強項，她非常冷靜、清楚、不刺激、不挑釁，但立場堅定，她可以直接與國際社會對話，她要調整的是內政部分。

他說，至於內政缺失、領導風格的改進、決策系統的重新調整，這是她要面對，他認為未來一年，蔡總統是有機會的，尤其她新任命的行政院長蘇貞昌，正好彌補內政上較欠缺的部分；她擅長對外，對內就成為她的弱項，「她需要一個指定打擊，現在就是蘇院長」。

被問到民進黨九合一敗選原因，羅文嘉認為，民進黨跟人民距離感覺愈來愈遠，領導者當然要負最大責任，領導者基本上就是蔡總統，因為「光榮屬於她，失敗屬於她，驕傲屬於她，挫折也屬於她承擔，這是領導者的責任」。

他說，這幾年他在外面看的感覺是「這個政府、執政的政黨好像跟我活在不同世界」；政府覺得自己關心的問題覺得很重要，但老百姓關心問題先後順序不一樣。

羅文嘉認為，政府團隊覺得最重要的是解決政府團隊這個世代歷史沒有解決的問題，但對年輕人來講，「那是你們的歷史，不是我現在每天生活的劇本」；轉型正義不是不重要，但那是某一個歷史時代的人覺得很重要，那是完成歷史沒有解決的事情，但不能只有這件事。

羅文嘉說，到現在為止，在民進黨內，他沒有看到有哪組候選人能夠取代現任總統，成為下任總統候選人。

會後媒體詢問羅文嘉，會不會因此被視為「保皇派」。

他說，民進黨有黨的機制，做為黨秘書長要維繫遊戲規則公平，當有其他人要參選時，黨務是中立的，但站在黨秘書長角色，最大任務是確保下次選舉重新找回人民信心，他一直很務實地看這問題，提名哪組候選人能夠帶領大家找回信心，以現任總統來說，她的表現、她的長處、她的限制，也必須正視了解，民進黨會推出一個合適的人選，這個人選，應該過完農曆年後，3、4月份民進黨就會展開提名運作機制，很快就會確定。（編輯：趙蔚蘭）1080117