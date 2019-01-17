羅文嘉：希望王金平未來真的藍皮台骨

（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨秘書長羅文嘉今天說，前立法院長王金平在國民黨內比前總統馬英九、吳敦義、朱立倫，更貼近台灣未來要走的路。他說，希望王金平未來真的是「藍皮台骨」。

王金平出版的新書「橋-走進王金平」昨天正式發行，書中內容否認自己是「藍皮綠骨」，而是「藍皮台骨」。

羅文嘉今天接受廣播節目主持人周玉蔻訪問，他說，王金平做人具有老派政治人物的風範風度，跟很多人是好朋友，王金平當立法院長時，他是菜鳥立委，王金平很客氣，他很尊敬王金平。

他說，政治過程，王金平稱不上「藍皮台骨」，「藍皮利益股」比較接近，從過去的歷史上看，王金平永遠站在比較大的利益一方。

羅文嘉強調，他講的是之前的事，希望這本書出版之後，王金平真的是藍皮台骨，因為，站在民進黨秘書長的角色，他希望與一個認同台灣、保衛台灣利益的政黨進行公平競爭。

他指出，一般百姓會覺得民進黨執政、國民黨執政都不重要，只要不是共產黨執政就好，這才是關鍵；王金平比前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、比前新北市長朱立倫最近談承認九二共識，「王金平都比他們貼近台灣未來要走的路」。

羅文嘉說，很多人跟他說，希望民進黨不要國民黨化，國民黨不要共產黨化，他的工作就是讓民進黨像最早的民進黨，若王金平能夠在國民黨有主導地位，讓中國國民黨做一個台灣國民黨，這是台灣之福。

他說，希望跟一個站在共同目標的政黨公平競爭，民進黨與國民黨共同的對手是共產黨，而不是民進黨一個黨要面對國民黨加共產黨。

羅文嘉強調，他談的是過去，歷史人物要接受檢驗，王金平出版這本書很好，過去在乎利益時，有時候低頭、被摸頭，不敢勇敢站出來，這時候，「歷史到了，他年紀也到了，他再不反叛，不再矯正國民黨共產黨化，國民黨完了，他個人的政治前途也完了」。

另外，羅文嘉今天也被問到與前總統陳水扁的關係，被外界罵「背骨」。

他說，當時是在波士頓大學演講，記者問到他對南線專案的看法，他說，南線專案這樣的謊言不該出現，他不認為應該用謊言掩蓋，把事實講出來就好；而且，國務機要費使用上並沒有疑問，不需要用南線專案掩蓋。

羅文嘉提到，扁在看守所時，有次前立委高志鵬問他要不要去見扁，當時他心裡想說應該去看一下，但後來沒去成，他不知道原因，但兩人「到現在都沒見過面」；被追問雙方是否通過電話，羅文嘉說，這是好問題，「但我不便回答妳」。（編輯：王永志）1080117