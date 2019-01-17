中國施壓更名 總統府：公然破壞兩岸良性發展

總統府發言人黃重諺針對中國再次施壓國際企業更改台灣名稱一事表示，這對兩岸關係良性發展是一種公然破壞。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統府發言人黃重諺今天針對中國再次施壓國際企業更改台灣名稱一事表示，這對兩岸關係良性發展是一種公然破壞；並對於中國相關失控的國際行為，訴諸國際社會正視。

繼中國施壓多家國際航空公司更改台灣名稱後，中國近日出版「網絡法治發展報告」，內容卻聚焦國外企業網站如何標示台灣，報告稱，2017年的世界500強企業中，外企為385家，其中有66家錯誤標示台灣，53家外企錯誤標示香港，並建議依法予以處罰。媒體報導，這些外企包括NIKE、蘋果、西門子等。

黃重諺上午召開記者會表示，不論是對台灣強加「一國兩制」或者以政治介入經濟的手段，威脅各國企業更改台灣名稱，這都是干預各國內部事務的粗暴行為。這樣的做法不但衝擊國際社會的穩定，也讓中國失去國際信任與尊敬，同時對兩岸關係的良性發展是一種公然破壞。

他進一步說，毫無疑問，台灣與國際社會緊密連結，並且堅定站在普世價值基礎之上，不是任何打算從網路上變更台灣名稱的企圖，就可以把台灣這個國家從世界上抹煞。

黃重諺說，台灣人也不會因壓力而低頭，從而犧牲對於自由的信念，對下一代幸福的守護。總統府對於中國相關失控的國際行為，要提醒國際社會正視，並且共同協力於減少、遏止這類行為的擴散，以維護自由民主的價值與國際社會的安全與穩定。

另外，他也對最近以來包括美國在內許多理念相近的國家以及國際社會的聲援再次表達誠摯的謝意。（編輯：楊凱翔）1080117