朱立倫：兩岸持續交流很重要

前新北市長、同時也是前桃園縣長朱立倫（前），17日回到桃園市龜山區，探望地方上的老朋友。他受訪表示，兩岸的持續交流非常重要，不管是國民黨或其他政黨都應秉持如此立場。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）前新北市長朱立倫今天前往桃園市龜山區，探望地方上的老朋友。他在受訪時表示，兩岸的持續交流非常重要，不管是國民黨或其他政黨都應秉持如此立場。

前新北市長、同時也是前桃園縣長朱立倫，今天回到桃園，先拜訪龜山區茶葉產銷班，再前往壽山巖觀音寺上香，同時也跟好朋友們共進午餐。

朱立倫受訪表示，今天不算是下鄉行程，龜山是自己居住過8年的地方。他強調，這裡不是他的地盤，只是回來看看看老朋友、老鄰居。

對於記者詢問，前立法院長王金平即將在近日宣布參選總統，未來雙方是否有合作的可能。對此，朱立倫表示，國民黨是民主政黨，歡迎每一位想要參與總統或立委選舉的人，大家都能表達意見，透過民主機制選出最好、最適當的國民黨候選人。

對於前總統馬英九及國民黨主席吳敦義兩人有意在時機成熟時訪問中國大陸。朱立倫表示，他目前並無相關規劃，因為自己在去年3月才前往中國大陸參訪，但他非常贊成包括馬英九、吳敦義或各縣市首長能夠讓兩岸持續交流，畢竟兩岸關係非常重要，不管是國民黨或其他政黨，都應秉持這樣的立場，讓兩岸能夠更和平，讓大家能夠賺大錢。

對於有媒體報導，國民黨準備以「八字訣」幫「九二共識」充實論述。朱立倫指出，其實「九二共識」就是兩岸交流的基礎，「九二共識」就是可以有和平、可以交流、可以賺大錢，他覺得這就是民眾的心聲，所以不管8個字、12個字、20個字都沒關係。

另外，對於國立政治大學選舉研究中心公布最新調查顯示，若2020總統大選由總統蔡英文、朱立倫與台北市長柯文哲3人角逐，柯的支持度凌駕藍綠2名候選人之上。朱立倫強調，在網路聲量上，自己還差柯文哲非常多，自己還有很多要努力的地方，而且民調只是一個參考，是要給自己更多的改進、改善的空間。（編輯：戴光育）1080117