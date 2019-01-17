蘇揆首場行政院會 鄭文燦誇蘇貞昌進化成2.0版

（中央社記者王承中台北17日電）新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕今天列席蘇揆上任後首場行政院會，三人都表示院會氣氛很好，侯友宜表示，他對蘇非常尊重，會後兩人主動走向對方，彼此握手致意。

鄭文燦說，他認為蘇貞昌有些改變，今天算是「蘇貞昌2.0」，以前蘇會追根究底，要求官員把所有的方案拿出來，今天是做原則性跟目標管理，例如機場防疫，蘇揆要求來自疫區的班機旅客手提行李全面檢查，如何縮短時間不造成干擾，則由各單位自行努力。

蘇貞昌今天主持上任後首場正式行政院會，外界關注蘇揆與新任閣員及地方首長的互動，在六都方面，侯友宜、鄭文燦、盧秀燕均列席，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜及台南市長黃偉哲等三人未到。

上午11時許，侯友宜、鄭文燦及盧秀燕步出行政院，一路上有說有笑，心情看來不錯；看到媒體時，走在最前方的侯友宜特地後轉拉起鄭文燦的手，一起接受媒體聯訪，三人都說，今天院會氣氛很好。

侯友宜說，他跟蘇貞昌有12年的交情，也曾共事過，他對蘇非常尊重，也非常感恩。院會結束時，他還跟蘇貞昌握手，這是中央地方合作很好的態度，他會跟蘇貞昌共同為新北市、台灣的進步努力。

媒體詢問盧秀燕與交通部長林佳龍見面的氣氛，盧秀燕說，她主動向蘇貞昌、林佳龍恭喜擔任新職，並祝福兩人，雖然她主張中央全額補助台中山手線時，林佳龍未於第一時間回應，但林的態度很友善，她也相信擔任過台中市長的林佳龍一定會替台中著想。

鄭文燦表示，今天院會的討論沒有對立、火花及高來高去，只有對重要政策、地方建設交換意見；他還開玩笑，三人中只有他的選舉競爭對手不在院會裡。

侯友宜解釋自己為什麼要拉鄭文燦的手，18年前他跟鄭已熟悉，也曾共事過，現在最重要是為地方建設攜手合作，所以商量三人一起受訪，鄭、盧都欣然同意。

鄭文燦說，以前蘇貞昌擔任行政院長時，他是行政院發言人，當時侯友宜是警政署長，他常去警政署吃飯；三人政黨背景雖不同，但為地方爭取最大的支持是一樣的，蘇貞昌跟各部會首長也有正面回應。

盧秀燕則在旁打趣表示，她跟鄭、侯的感情都很好，之所以沒有拉手，是因為她先生可能會有意見。（編輯：陸倩瑤）1080117