嚴防豬瘟 蘇揆要求百分百檢查疫區旅客行李

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院長蘇貞昌今天說，來自非洲豬瘟疫區的旅客約占全體旅客20%，這些旅客的行李查驗要從3成提升到100%，否則若疫情擴散，養豬業將損失幾千億元；盼讓觀光客來台開心吃滷肉飯。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述，蘇貞昌上午在行政院會中表示，他要求來自高風險疫區的旅客隨身行李查驗要達到100%，目前只有30%，沒有抽檢的70%旅客，其中若有非洲豬瘟，擴散後台灣養豬業全倒，國家將損失幾千億元。

蘇貞昌也要求，不要增加民眾太多的等待及通關時間。為達到目標，若需要人力、經費及相關配合事宜，或需緊急採購，就儘快協助與辦理。因為現在若不投注經費，未來可能會有數千億元的損失或全面影響產業，需要花更多時間才能復原。

蘇貞昌說，來自疫區的行李就必須全面檢查，為了怕對觀光客造成不便，緊急採購X光機、加強人力，對相關疫區來的旅客做特別動線服務，特別增加檢驗關口，加快其動線，儘量縮短等待時間。

蘇貞昌指出，防疫檢驗難免因此增加等待幾分鐘，但為避免非洲豬瘟疫危害，要讓外國旅客了解，入境必須配合，為防治非洲豬瘟，台灣民眾一定可接受多等待5至10分鐘。這些被檢查的旅客僅占全體旅客的20%，從疫區來的航班占總航班20%，希望外界知道這不是全面，是針對疫區來的旅客抽檢100%。

他說，日前他親自到桃園視察，看到桃園市長鄭文燦非常努力防疫，也肯定農委會、財政部、內政部、交通部等相關部會的努力，只是他希望更進階，更多要求。尤其現在年關將近，旅客和貨物來往特多，民眾又習慣攜帶肉品、臘肉、香腸作為伴手禮，因此務請針對疫區來的旅客做100%檢驗。

他表示，宣傳疫區肉品的裁罰與所有相關措施都要講清楚，全力防止非洲豬瘟，也讓觀光客到台灣可以開心吃到滷肉飯，讓觀光客減少等待時間，這方面請各部會加油。（編輯：趙蔚蘭）1080117