政院：請部會填民怨調查表 用意在接地氣

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）今天表示，行政院請各部會填寫民怨調查表，用意是要讓政府各機關都有自我檢討的能力，要為人民著想，才是「接地氣」。

行政院長蘇貞昌15日上任召開臨時行政院會時要求各部會要扛起責任，了解「哪些事情是一片好心好意卻造成民怨」，且政府要說發生什麼事、要用什麼方法解決、誰做、什麼時候完成，只要這4點就好，不要「落落長」。

聯合報昨天報導，各部會收到行政院的公文，要求限時羅列民怨或不便民事項，並載明「一、問題內容、二、用何方法解決、三、誰來解決、四、何時解決」，直接把蘇貞昌4點要求作成調查表；有官員認為此舉可笑，「如果各機關都清楚民怨或不便民之處，也知道如何解決，那就不會有民怨了」。

Kolas上午出席行政院院會後記者會，她受訪時表示，行政院秘書長李孟諺的確有發出公文，請部會盤點與人民相關的措施如何改善，重點是要讓政府各機關都有自我檢討的能力，要會做事、為人民著想，反映人民的需求。

對於有官員認為此舉很可笑，Kolas說，如果政府官員有下鄉跟民眾接觸，一定會知道民眾的聲音是什麼，各單位也都有信箱、電話，也一定會收到人民的意見。李孟諺就是希望政府重新自我檢討，盤點過去哪邊做得不好，蘇貞昌一直說要接地氣，總要自己先有檢討能力。

Kolas表示，如果真的有部分公務人員有意見或疑慮，行政院也是鼓勵大家要自我檢討，勇敢繼續往前進是很重要的，透過檢討或是發公文，都是希望知道問題在哪裡。（編輯：蘇志宗）1080117