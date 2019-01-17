總預算過關 蘇揆要求各部會展現執行力

（中央社記者王承中、顧荃台北17日電）立法院三讀通過前瞻第2期特別預算、今年度總預算。行政院長蘇貞昌今天表示，請各部會首長從解決問題的角度展現執行力，攸關經濟成長動能與提升就業機會的相關計畫更應積極執行。

立法院分別於去年12月28日及今年1月10日三讀通過前瞻基礎建設計畫第2期特別預算、108年度中央政府總預算。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在院會後記者會中轉述，蘇貞昌在院會中裁示准予備查。蘇貞昌表示，總預算已通過，接下來請各部會首長從解決問題的角度來展現執行力，確實掌握各項重大政策計畫的目標與進度，落實自主管理，尤其攸關經濟成長動能與提升就業機會的相關計畫更應積極執行，並與地方政府做好溝通，使各項建設均能如期如質完成。

蘇貞昌表示，尤其地方選舉剛過，新當選的地方首長，一方面執行原既有預算，而自己對於各該縣市都有各方面的看法主張政見，也請注意地方政府所提出的意見及需求，充分予以尊重、互相溝通，共同推動福國利民。

蘇貞昌指出，已特別交代成立「中央地方建設協調會報」，地方首長若有相關計畫爭取經費，請相關首長依相關進程與相關部會直接協商討論，相關部會請多予尊重、幫忙。

他說，中央、地方其實都是一個大家庭，都是為了台灣，都希望做出好成績，地方做的好，中央一樣好，期盼中央、地方站在合作推動，圓滿成功的角度，大家互相幫忙，不分中央地方。

對於預算因立法院決議凍結須專案報告後始得動支，蘇貞昌說，請各機關配合於開議日前將解凍專案報告函送立法院，儘速安排報告時程，以利業務推動。（編輯：王永志）1080117