主計總處：使用歲計賸餘應考量經濟與公平

（中央社記者顧荃台北17日電）總統蔡英文指示應讓弱勢民眾分享經濟成長的紅利。主計總處主計長朱澤民今天被問到歲計賸餘是否應優先還債時表示，歲計賸餘如何使用，需考量整體經濟發展與公平面。

蔡總統新年談話宣示，過去2年經濟有成長，國家的稅收也都超出預期，她已指示行政院提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。

朱澤民上午出席行政院院會後記者會時表示，歲計賸餘依財政部日前估算，至107年累計約為386億元，但實際數字要等決算出來，經過審計部審定後才能確定。

朱澤民表示，歲計賸餘究竟要如何用，根據程序，是由各部會提出計畫，經過審核、行政院院長核定後，主計總處才根據計畫編列預算，再送行政院會通過及立法院審議後，累計的歲計賸餘才能夠使用，不過目前主計總處還沒有接到任何訊息要如何使用這筆錢。

媒體詢問，依預算法規定，歲計賸餘在會計年度結束後，應轉入下年度，但108年總預算立法院已完成審議，這筆錢要如何使用，而主計總處本於職權，是否認為歲計賸餘用途應該還債優於分紅。

朱澤民回應表示，歲計賸餘不是轉入下年度立法院已通過的預算裡面，是仍在帳上，未來要使用時，還要再提出預算讓立法院通過，不是下一年度馬上可以使用。以108年為例，因為立法院已經通過108年總預算，107年歲計賸餘不能列入108年，未來必須另外提出預算送審。

至於歲計賸餘是否要用來還債，朱澤民表示，要考量整體經濟，公部門的錢要怎麼用，當然以民意為基礎，歲計賸餘是實質的賸餘，類似儲蓄，如何適當使用，必須考量經濟發展與公平面衡平。（編輯：李信寬）1080117