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政院豬年福袋限量2萬個 蘇揆伉儷賀新春

最新更新：2019/01/17 18:41
行政院新年紅包17日傍晚亮相公開，以可愛粉紅豬為主題造型，結合行政院長蘇貞昌伉儷Q版人像，外觀並寫上「金豬送福」。中央社記者吳家昇攝　108年1月17日
行政院新年紅包17日傍晚亮相公開，以可愛粉紅豬為主題造型，結合行政院長蘇貞昌伉儷Q版人像，外觀並寫上「金豬送福」。中央社記者吳家昇攝　108年1月17日

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院今天公布豬年新春福袋設計樣式，院長蘇貞昌恰好屬豬，今年政院設計的1元福袋為粉紅豬圖案，內側印有蘇貞昌伉儷的Q版圖案，夫婦「黏踢踢」賀年，預計將在春節期間發放，限量2萬個。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）下午公布行政院長年節一元福袋設計，是可愛的粉紅豬造型，可摺疊後立起當擺飾，內側並印有蘇貞昌與夫人詹秀齡的Q版圖案，夫妻倆「黏踢踢」向民眾賀年。

Kolas表示，今年年節一元福袋共印製2萬個，蘇貞昌將在春節期間走春拜訪各地時，發放給民眾拜年。

Kolas說，設計團隊將蘇貞昌與太太的肖像一起放上一元福袋，她笑說，「院長的尺度滿大的」，蘇貞昌看到後覺得很不錯；詹秀齡與蘇貞昌感情好，也很樂意一起出現在福袋上，而且兩人都很珍惜年輕人的巧思。（編輯：楊玫寧）1080117

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）17日傍晚在記者會中，公布行政院新年紅包樣式，外觀設計採用可愛的粉色豬圖樣作為造型，喜氣吸睛。中央社記者吳家昇攝　108年1月17日
行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）17日傍晚在記者會中，公布行政院新年紅包樣式，外觀設計採用可愛的粉色豬圖樣作為造型，喜氣吸睛。中央社記者吳家昇攝　108年1月17日
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