香港大公報記者涉違法跟監 國安局：加強安管

（中央社記者游凱翔台北17日電）針對香港大公報宣稱蔡總統密使見香港獨派團體「學生動源」召集人鍾翰林等人，國家安全局今晚表示，此報導子虛烏有，並涉及不法跟監及危害人身安全等，已統合國安單位深入調查、加強安全管理。

香港媒體大公報16日以頭版全版刊登「蔡密使見『學動』授『獨』計」的報導，指稱港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林等成員到台灣與「神秘人」見面，又指稱會面地點國史館直屬總統府，任職人員全是蔡總統的幕僚。

國安局晚間發布新聞稿表示，據初步瞭解，大公報報導所稱的「密使」是台灣的媒體記者，相關情節純屬子虛烏有，該報製作不實訊息，意圖誤導輿論，國安局深表遺憾。

國安局指出，據移民署瞭解，鍾翰林等3人是透過依法申請入出境證方式於1月11日來台、1月15日離境。有關本案涉及不法跟監及人身安全與權利可能受到危害，國安局已統合國安單位深入查處。

國安局強調，「台灣為民主國家，我們尊重並保障合法之採訪報導權益，惟對於造謠不實之訊息，不法跟監及人身安全可能受到危害之情事，相關機關將依法防制與處理，本局亦已統合國安單位加強安全管理工作，以確保國人及來台旅客人身安全與權益」。（編輯：李信寬）1080117