羅文嘉：用鍵盤捍衛家園 不讓敵人霸占腦袋

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北18日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，政治人物利用科技載具，直接與社會溝通是必要的。他說，現代爸媽為了讓孩子呼吸自由空氣，必要時須拿起武器捍衛家園，用鍵盤與關懷，不讓腦袋被霸占。

羅文嘉今天在臉書發文表示，第一週的工作重點，對外把社會關心的問題先做說明，對內把未來運作會碰到的問題做了解，未來對內、對外都將會真實面對、務實解決。

他提到「希望孩子在未來很長的日子裡，仍然可以持續呼吸自由空氣的心情」。羅文嘉說，現代爸媽會有兩種責任要承擔，一個是在家庭裡為人父母的責任。另一個責任是，必要時必須拿起武器、重拾裝備，捍衛家園。

關於拿起武器、捍衛家園的責任，他表示，這武器不是刀與槍，可能是鍵盤與關懷，敵人刺穿的不是你的心臟，而是霸占你的腦袋。

羅文嘉上午受訪時，被問到府院黨等政治人物流行上網說明政策或拍影片表示，現在是網路時代，從網路直播、文字甚至line，可以使用這些載具、平台，與民眾有更多互動與接觸，這很正常的事情，應該要跟上科技的進步。

但他表示，政治工作跟其他商業平台不太一樣，政治銷售的不是馬上用得到、可以帶回家的產品，談的是觀念、概念，最後輸出的是政策與預算分配，與一般商品不同，不可能投票給這個政黨或政治人物，最後要帶回家。

但他說，這些產品所做的決策、輸出卻影響到我們的生活，可能深深影響到的是國家安全、國際外交、教育以及下一代，因此，政治人物、政治組織在溝通時候，應該強調的是一種價值，而不是產品功能面。

羅文嘉說，政黨或政治人物必須告訴社會，為什麼要這樣做，背後是什麼理念或道理，這需要論述、好好談。

「過去多年來政治工作者常常把這種價值的論述，做了相關決策，在房間裡、圍牆裡做，這些決策背後的價值論述交給電視台call in節目的名嘴或交給網紅自由發揮」羅文嘉說，這是政治工作者的失職。

他解釋，政策背後一定有一個價值存在，應把這個價值面與社會溝通，黨外時期，執政黨把資源抓在手上，在野黨可以用文字、演說、行動一次又一次跟社會溝通為什麼要爭取民主、國會要全面改選、要開放總統直選，在一次又一次溝通中，漸漸愈來愈多人接受這種想法與理念，就會成為一股沛然莫之能禦的民主力量。

他表示，所有的政治組織與政治人物站到第一線直接與社會溝通是必要的，這個溝通不能停留在技術層次，要有價值層面。

羅文嘉說，因為溝通內容可能老派，但深深影響政策怎麼制定的關鍵，必須靠政治工作者、領導者清楚說明，用淺白能懂的文句，把扎實的內容說得很清楚。

記者問昨天有兩位部長直播但觀看人數低，是否有可能落實這樣的理念。羅文嘉回答說，踏出這一步就是好的一步，面對總比在辦公室要好。

被問到是否擔心政治人物網紅化，羅文嘉說，任何一個人成為網紅也有一定的道理，只是市場不同，他特別強調，政治人物組織重要的不是噱頭是內容，不是載具技術而是價值，這個觀念不能忘。（編輯：楊凱翔/蘇龍麒）1080118