總統選舉是否綁立委 台北公聽會傾向合併

（中央社記者王承中台北18日電）2020年第15屆總統副總統與第10屆立委選舉是否同日舉行投票，中選會今天在台北舉辦公聽會討論。與會的學者、政黨代表、產業代表及選務代表從經費、選務、便民等考量，一致傾向合併辦理。

第15屆總統副總統與第10屆立委選舉是否同日舉行投票，中選會本週分別召開北、中、南區公聽會，聆聽各界聲音。根據已召開的中、南區公聽會，與會代表多贊成合併舉行。中選會代理主委陳朝建今天在中選會主持北區公聽會，邀請學者、立法院朝野黨團，以及北北基桃、宜花及離島等縣市政府及選委會代表出席與會。

陳朝建表示，有關總統立委是否合併選舉，根據民調資料顯示，有75%民眾傾向合併，而在徵詢政黨意見方面，目前國民黨、民進黨、親民黨也都回函表示支持合併舉行。最後會將各界意見彙整後，最慢2、3月會經由委員會討論決定、拍板定案。

代表國民黨團出席的文化大學法律學系教授吳盈德表示，國民黨支持總統立委選舉同日舉行，可以撙節開支、提升投票率及避免社會動盪。過去兩次合併選舉經驗，可省下新台幣6到8億元的公帑，且相關選務工作不用短期做兩次，也可減少選民舟車往返的時間。

中華民國全國教師會常務理事鄭建信表示，合併選舉可避免短期內兩次動員學校教師擔任選務人員及學校教室出借，也針對新北市各學校理事長進行調查，77.14%贊成合併選舉。中華民國全國工業總會副處長華清吉說，贊成合併，短期舉辦兩次選舉，恐影響產業經濟活動及企業人員調度。中華民國全國商業總會也支持合併選舉。

與會的成功大學政治學系教授楊永年表示，過去有兩次合併選舉的經驗，已形成某種慣例，且過去選務過程也無重大瑕疵，民意、主要政黨皆贊成合併選舉，應維持合併選舉，貿然分開恐引發不必要的紛爭跟揣測。

針對去年公投綁大選出現的亂象，不少與會代表也擔憂會在2020年重現，呼籲中選會應修正公投法，將公投與大選鬆綁。陳朝建在會後受訪表示，目前各界高度共識希望準備期間從1個月做適度調整，如調整到3個月以上，但對於是否與大選鬆綁，則有不同意見。

他說，目前針對公投法的修正已完成機關會商程序，隨後會進入內部討論，循法制作業程序，最快提出公投法修正案，期待在下會期可以送到立法院。

現行公投法第23條規定，中選會應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。（編輯：趙蔚蘭）1080118