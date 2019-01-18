港媒涉違法跟拍 羅致政：暴露國安漏洞

民進黨立委羅致政（右）18日在立法院召開記者會，對香港大公報烏龍報導鬧笑話表示，港媒記者無法無天，在台囂張跟監，呼籲政府國安單位應介入處理。中央社記者施宗暉攝 108年1月18日

（中央社記者劉冠廷台北18日電）針對香港大公報記者涉違法跟監一事，民進黨立委羅致政今天表示，這是無法無天、侵門踏戶、公然跟監，也暴露出國安問題；他憂心「紅色恐怖」已經開始在台灣發生。

香港媒體大公報16日以頭版全版刊登「蔡密使見『學動』授『獨』計」的報導，指稱港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林等成員到台灣與「神秘人」見面，又指稱會面地點國史館直屬總統府，任職人員全是蔡總統的幕僚。

羅致政上午召開記者會表示，這雖然是假新聞，但卻暴露國安的問題，這是無法無天、侵門踏戶、公然跟監；由於國史館在博愛特區內，一群人可以公然的在博愛特區跟監，甚至是車輛跟監，沒有被國安單位發現，博愛特區的維安是否有漏洞。

羅致政指出，博愛特區一定會有便衣的員警或憲兵在巡邏，查覺可疑車輛與人，一定會盤查，但為什麼沒有發現；萬一車輛中放置的不是跟監器材，而是危險裝置，沒有發現是很大的維安漏洞，警政署、國安單位應該認真檢討這個問題。

羅致政說，通常跟監做情報都會低調，但這是一個囂張的行徑，警告嗆聲的意味濃厚，他擔心「紅色恐怖」已經開始在台灣發生；這是台灣很大的國安危機，能跟監就能做其他的事，而香港人在台灣會被跟監，我們如何說台灣是民主自由的社會。

受邀出席記者會的行政院大陸委員會港澳蒙藏處副處長張張表示，針對報章雜誌違背新聞專業倫理，涉及侵害人身安全自由的作為，予以強烈譴責，總統府已指示相關單位展開調查，陸委會將配合相關單位進行調查，針對不法行為，一定嚴懲。

移民署入出國事務組組長葛廣薇則說，涉及報導的大公報、文匯報的記者所使用的名字應該是筆名而不是真名。至於有無入境，她表示，正與相關單位查證中。

法務部調查局國家安全維護處副處長游澄鏵表示，針對香港人士來台活動的狀況，調查局會按照國安團隊分工，持續深入了解可疑的跡證。

游澄鏵也說，在工作上，調查局一直是把境外敵對勢力，列為第一個工作重點，對於境外敵對勢力的人士來台從事活動，調查局一直都在加強部署與蒐證，也呼籲社會大眾，若發現可疑或不法，歡迎提供給調查局做蒐證參考。（編輯：王永志）1080118