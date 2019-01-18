監察院年度工作會議 去年為政府省2801萬

（中央社記者王承中台北18日電）監察院秘書長傅孟融今天表示，107年各機關因參考或依據監察院糾正案、函請改善案，進而獲致財務增益績效達新台幣161億9695萬元，並節省公帑達2801萬元。

監察院今天發布新聞稿表示，傅孟融在107年度工作檢討會議上進行院務報告時指出，107年各機關因參考或依據監察院糾正案、函請改善案，進而獲致財務增益績效達161億9695萬元，其中節省公帑達2801萬元。主要案件為督促交通部公路總局提升機車汽燃費繳納率，減少政府寄送雙掛號催繳郵資及印製費約1200餘萬元；督促國防部收回陸海空軍軍官士官溢領優惠存款利息計1352萬餘元。

傅孟融表示，間接促成政府歲入增加161億6894萬元，主要案件為督促財政部辦理欠稅清理作業，增加國庫收入138億餘元；台北市政府提升捷運內湖站用地聯合開發案之權益分配比，增加淨權值22億餘元。各機關提出具體改善措施計703項。

監察院表示，107年監察院收受人民書狀1萬694案，司法類書狀達4481案，占41.9%，位居第一；其次為內政類2984案，占27.9%；第三是財經類1326案，占12.4%；顯見司法正義與國計民生等案件仍為民眾首要關心議題。

監察院指出，107年核派調查案件計541案，參與調查的委員計1097人次，協查人員計844人次，均積極掌握時效，期能迅速回應民眾期待。107年總計成立糾正案100案，函請改善案306案，各機關函復處理結果，行政機關自行議處人員達127人；107年成立彈劾案18案，彈劾36人。

監察院指出，107年監察院處理人民書狀計1萬522案，其中涉及人權議題者，計9091案，占收受處理總數86.4%，以司法正義、財產權及工作權為數量最多之前3名；另監察院審議通過並經調查委員勾選人權類別的324案調查報告中，有208案涉及人權議題，占調查案件數64.2%，其中生存及健康權、司法正義、財產權，居前3名。顯見生存及健康權、司法正義、財產權等權利的保障及提升，仍有待政府機關努力改善。（編輯：林沂鋒）1080118