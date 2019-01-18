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立院豬年賀卡有兩款 展現活力奔放與人民國會

最新更新：2019/01/18 21:31
農曆新年即將到來，立法院長蘇嘉全18日在臉書（Facebook）貼文分享立法院新年兩款賀卡設計。其中一款是以充滿幹勁活力奔放的台灣山豬為主角，除了彰顯野生動物保護的觀念，也象徵國家在新的一年裡，繼續向前衝。（摘自蘇嘉全臉書）中央社記者范正祥傳真　108年1月18日
農曆新年即將到來，立法院長蘇嘉全18日在臉書（Facebook）貼文分享立法院新年兩款賀卡設計。其中一款是以充滿幹勁活力奔放的台灣山豬為主角，除了彰顯野生動物保護的觀念，也象徵國家在新的一年裡，繼續向前衝。（摘自蘇嘉全臉書）中央社記者范正祥傳真　108年1月18日

（中央社記者范正祥台北18日電）農曆春節即將到來，立法院長蘇嘉全今天在臉書貼文分享立法院新年兩款賀卡設計。其中一款是以台灣山豬為主角，象徵活力奔放，國家繼續向前衝；另一款是以繽紛色彩展現人民的國會。

蘇嘉全在臉書（Facebook）附上立法院新年賀卡圖樣介紹指出，今年立法院特別設計兩款不同的賀卡，因為是豬年，第一款是以充滿幹勁活力奔放的台灣山豬為主角，除了彰顯野生動物保護的觀念，也象徵國家在新的一年裡，繼續向前衝。

蘇嘉全指出，另一張則是專為穆斯林信仰的朋友設計，迴避動物形象，以繽紛色彩展現人民的國會。台灣是宗教多元自由的民主國家，大家都應該尊重不同信仰的習俗與文化。

在臉書貼文最後，蘇嘉全祝福大家，「新年新希望，期盼大家都能『豬』事大吉！『豬』幸福！」（編輯：林沂鋒）1080118

立法院長蘇嘉全18日在臉書（Facebook）貼文分享立法院新年兩款賀卡設計。其中一款是以繽紛色彩展現人民的國會。（摘自蘇嘉全臉書）中央社記者范正祥傳真　108年1月18日
立法院長蘇嘉全18日在臉書（Facebook）貼文分享立法院新年兩款賀卡設計。其中一款是以繽紛色彩展現人民的國會。（摘自蘇嘉全臉書）中央社記者范正祥傳真　108年1月18日
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