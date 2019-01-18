這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
1865年駐台首任英國領事 第5代子孫訪高雄尋根
文化

1865年駐台首任英國領事 第5代子孫訪高雄尋根

春節連假出勤 加班費這麼算
生活

春節連假出勤 加班費這麼算

日本搭載7枚衛星火箭升空 人工流星可望成真
科技

日本搭載7枚衛星火箭升空 人工流星可望成真

疑似班克西塗鴉現東京角落 當局祭保護措施
文化

疑似班克西塗鴉現東京角落 當局祭保護措施

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

4地方立委補選登記截止 台南金門各有6人參選

最新更新：2019/01/18 23:15

（中央社記者王承中台北18日電）中選會今天表示，新北市、台南市、彰化縣、金門縣立委缺額補選候選人登記今天截止。其中新北市候選人有3人、台南市有6人、彰化縣有4人、金門縣有6人。將於2月25日辦理號次抽籤。

中選會今天發布新聞稿表示，第9屆立法委員新北市第3選舉區、台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區缺額補選候選人登記，已於今天截止，中選會將於2月19日召開委員會議審定候選人名單。

中選會表示，本次完成登記參選新北市第3選舉區的候選人有3人，分別是鄭世維(中國國民黨推薦)、余天(民主進步黨推薦)、蘇卿彥；登記參選台南市第2選舉區的候選人有6人，分別是陳筱諭、郭國文(民主進步黨推薦)、楊筱如、謝龍介(中國國民黨推薦)、吳炳輝、徐國棟。

中選會指出，登記參選彰化縣第1選舉區的候選人有4人，分別是黃振彥(民主進步黨推薦)、柯呈枋(中國國民黨推薦)、楊澤民(時代力量推薦)、紀慶堂；登記參選金門縣選舉區的候選人有6人，分別是陳滄江、蔡西湖、洪志恒(金門高粱黨推薦)、洪麗萍(中國國民黨推薦)、陳玉珍、盧冠宇。

中選會表示，將於2月25日前辦理候選人號次抽籤，3月5日公告候選人名單，3月16日舉行投票。（編輯：林沂鋒）1080118

地機族