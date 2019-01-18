4地方立委補選登記截止 台南金門各有6人參選

（中央社記者王承中台北18日電）中選會今天表示，新北市、台南市、彰化縣、金門縣立委缺額補選候選人登記今天截止。其中新北市候選人有3人、台南市有6人、彰化縣有4人、金門縣有6人。將於2月25日辦理號次抽籤。

中選會今天發布新聞稿表示，第9屆立法委員新北市第3選舉區、台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區缺額補選候選人登記，已於今天截止，中選會將於2月19日召開委員會議審定候選人名單。

中選會表示，本次完成登記參選新北市第3選舉區的候選人有3人，分別是鄭世維(中國國民黨推薦)、余天(民主進步黨推薦)、蘇卿彥；登記參選台南市第2選舉區的候選人有6人，分別是陳筱諭、郭國文(民主進步黨推薦)、楊筱如、謝龍介(中國國民黨推薦)、吳炳輝、徐國棟。

中選會指出，登記參選彰化縣第1選舉區的候選人有4人，分別是黃振彥(民主進步黨推薦)、柯呈枋(中國國民黨推薦)、楊澤民(時代力量推薦)、紀慶堂；登記參選金門縣選舉區的候選人有6人，分別是陳滄江、蔡西湖、洪志恒(金門高粱黨推薦)、洪麗萍(中國國民黨推薦)、陳玉珍、盧冠宇。

中選會表示，將於2月25日前辦理候選人號次抽籤，3月5日公告候選人名單，3月16日舉行投票。（編輯：林沂鋒）1080118