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首頁 / 政治

總統閣揆力推加我LINE 行政院：增加溝通管道

最新更新：2019/01/19 12:48

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文、行政院長蘇貞昌近日頻頻宣傳「大家有空加一下我的LINE」。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天說，這是增加一個管道，與人民直接溝通。

總統蔡英文今年元旦起重要談話透過臉書、LINE直播，行政院長蘇貞昌上任後也帶頭示範，每天推出影片告訴民眾政府做了什麼，交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、科技部長陳良基等部會首長跟進。

蔡總統近日走訪各場合，也會現場詢問，有哪些人有加她LINE，拜託現場民眾「加我LINE」，有事直接跟她講。蘇貞昌這兩天也透過臉書貼文「工商服務」，提醒網友「大家有空加一下我的LINE」。

Kolas今天受訪指出，這是增加一個管道與人民直接溝通，臉書與LINE都是國人常使用的社群，政府希望大家可以第一時間找到窗口與政府溝通；院長或總統有任何訊息想要反饋傳達，也可以透過LINE說明。

她說，現在內閣強化與民眾溝通的能量，遇到該說明的議題，部會首長們都要第一時間出來開記者會；蘇貞昌的臉書也會摘要工作內容，剪成影片放上網頁；此外，直播也是其中一種溝通型式。（編輯：張良知）1080119

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