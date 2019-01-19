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柯文哲強盜說 朱立倫：有朋友親中但別忘友美

最新更新：2019/01/19 13:41
台北市長柯文哲對美中台關係提出「強盜說」惹議。前新北市長朱立倫今天表示，對於國際事務、兩岸關係不能亂比喻，恐會得罪台灣的朋友。台灣可以親美，但也要和中，有的朋友親中，但別忘友美，要取得平衡。中央社記者王承中攝　108年1月19日
台北市長柯文哲對美中台關係提出「強盜說」惹議。前新北市長朱立倫今天表示，對於國際事務、兩岸關係不能亂比喻，恐會得罪台灣的朋友。台灣可以親美，但也要和中，有的朋友親中，但別忘友美，要取得平衡。中央社記者王承中攝　108年1月19日

（中央社記者王承中新北19日電）台北市長柯文哲提出「強盜說」惹議。前新北市長朱立倫今天表示，對於國際事務、兩岸關係不能亂比喻，恐會得罪台灣的朋友。台灣可以親美，但也要和中，有的朋友親中，但別忘友美，要取得平衡。

農曆春節前夕，朱立倫今天前往新北市瑞芳區的金瓜石探訪好友，針對柯文哲昨天在接受專訪時對美中台關係提出「強盜說」引發爭議。朱立倫受訪表示，他要提醒柯文哲，對於國際事務、兩岸關係不能亂比喻，可能會得罪台灣的朋友。

朱立倫說，台灣在美中之間，一方是重要的貿易夥伴，另一方則有特殊歷史的背景，說話一定要非常注意。他再次強調，台灣可以親美，但也要和中，有的朋友親中，但也不要忘了友美，一定要取得平衡。似乎是在提醒柯文哲不要忘了台美關係。

對於國民黨主席吳敦義今天前往高雄市出席感恩茶會暨高雄市黨部主委交接典禮，被解讀為要爭取韓流的支持，朱立倫說，吳敦義的感恩之旅是各縣市都有去，黨主席出席黨部主委交接典禮，這些都很正常，也都是黨主席應該要做的，他覺得主席多走基層這是好事。

朱立倫表示，國民黨內的初選只是過程，最重要的是，目前國民黨團結一致，都還不一定能在2020爭取勝選。這時候他不會懷疑吳敦義、前立法院長王金平或任何一位。

他說，國民黨就是大家各自表達聲音，用民主機制選出最適合的總統候選人，團結一致爭取勝選，重振台灣經濟、改善兩岸關係，讓大家過好日子。

而在談到民調的部分，朱立倫表示，每份民調都不能只看數字，而要看裡面分析的結果，他發覺他在20幾歲到30幾歲這部分，還是遠遠落後柯文哲，主要領先柯文哲的部分則是在40、50、60歲的區間，表示他還有很大改進檢討的空間，為什麼沒辦法跟年輕人溝通，這是他要檢討的。（編輯：王永志）1080119

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