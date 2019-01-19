推直播 蘇貞昌：透過影片讓人民了解施政

（中央社記者劉建邦台北19日電）行政院長蘇貞昌上任後力推透過直播影片宣導政府政策，讓內閣首長接地氣。蘇貞昌今天說，透過影片可讓國人知道，政府在為人民做的事情，且跟科技與時俱進，但更重要的是內容。

蘇貞昌及內政部長徐國勇及行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午出席「107年鳳凰獎楷模表揚典禮及消防人員醫療照護公益信託基金成立儀式」記者會。蘇貞昌會前受訪時，做以上表示。

媒體詢問，如何協助高雄市負債過高的部分。蘇貞昌說，地方政府有困難都會盡力幫忙，但也要自助人助，希望大家一起努力降低負債，做出對人民有益的事。

台北市長柯文哲以強盜搶銀行，未見旁邊有警察隱喻美中台關係，引發爭議。對此，蘇貞昌表示，這幾年在總統蔡英文和外交部努力下，台美之間關係大有進步，至於柯文哲的說法應該由柯文哲自己回答。

記者詢問，是否出席民進黨台北市立委補選候選人何志偉20日舉辦的晚會，蘇貞昌僅說，目前最重要是做好政府工作。

Kolas事後受訪表示，就像蘇貞昌提及要透過有效的方式跟人民溝通，蘇貞昌也提過民眾耐性有限，所以要掌握黃金10秒概念，對於重要的訊息應用更直白方式告訴人民。

蘇貞昌在致詞時說，今天是119消防節，藉頒獎典禮向全國消防人員及家屬表達最高敬意，這次要頒發全國消防、義消和災害防救的楷模人員，藉此機會鼓勵投入消防工作的人員，因為有各位付出，才讓許多民眾的家庭更平安。

他表示，總統蔡英文宣示，5年將增加3000名消防人員，且也會持續改善像消防機具、車輛及消防員薪資像薪資部分，今年也會提高薪資俸點，每人月薪預計可增加約新台幣1000多元，就算政府在財力困窘時，仍不忘消防員人員投入工作的辛勞。（編輯：張銘坤）1080119

行政院長蘇貞昌（左）19日在新北市出席「107年鳳凰獎楷模表揚典禮」，頒獎表揚獲獎者、擔任義消婦宣大隊長的前國民黨立委江惠貞（右）。中央社記者吳翊寧攝 108年1月19日