徐國勇：醫療照護公益基金 保障消防員權益

行政院長蘇貞昌（前右2）與內政部長徐國勇（前右）19日在新北市出席「107年鳳凰獎楷模表揚典禮」，表揚獲選的消防及義消人員楷模。中央社記者吳翊寧攝 108年1月19日

（中央社記者劉建邦台北19日電）內政部長徐國勇今天出席107年「鳳凰獎」楷模表揚典禮後受訪表示，特別成立「消防人員醫療照護公益信託基金」，以專戶募款幫助更多因公受傷，需長期醫療及照護的消防員。

行政院長蘇貞昌及徐國勇等人下午出席由消防署舉辦的「107年鳳凰獎楷模表揚及消防員醫療照護公益信託基金成立儀式」典禮。

消防署表示，鳳凰獎是消防員的最高榮譽，選在119消防節頒發別具意義，這次共72名楷模當選，其中30名是消防員、30名是義消、6名是防火宣導志工、3名是救護志工及3名災害防救志工，獲獎楷模對消防及災害防救工作都有特殊貢獻。

徐國勇說，消防工作性質特殊，須長時間輪勤，罹患疾病及發生意外明顯比一般公務員高，現行消防員長期照護制度僅侷限救災勤務遭受暴力或意外危害，若不是全失能、半失能，未達半失能或非救災因公傷殘，都非屬長期照護對象。

徐國勇表示，為照顧因公受傷、患病，需長期醫療及安養照護的消防員，內政部特別成立「消防人員醫療照護公益信託基金」，並由中華消防協會協助籌設，設置專戶募款，接受企業捐助，讓消防及協勤人員可以奮勇救災，無後顧之憂。

徐國勇受訪時被問及關於機場防範非洲豬瘟最新狀況時說，目前在桃園機場裝設4部X光機，昨天也緝獲違規肉品案，其中包含有旅客攜帶金華火腿，為提高防疫作為，將採購18部X光機，採購完會連夜安裝，也感謝交通部等單位配合，共同阻絕非洲豬瘟入台。（編輯：張銘坤）1080119