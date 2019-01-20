余天二女兒婚宴 蔡總統以立法程序妙喻公告成婚

（中央社記者游凱翔台北20日電）民進黨新北市黨部主委余天的二女兒余苑綺今天舉辦婚宴，總統蔡英文擔任證婚人，她笑稱，因立法院長蘇嘉全說法案要通過，除了三讀也要公告，因此她「公告」新郎新娘正式成婚。

余天的二女兒余苑綺與丈夫陳鑒晚間在圓山大飯店席開110桌舉辦婚宴，蔡總統、蘇嘉全、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、民進黨主席卓榮泰、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、前行政院長游錫堃、前考試院長姚嘉文等與會；藝人白冰冰、張菲等人也到場。

由於余天將代表民進黨出征新北市第三選區（三重）立法委員補選，蘇嘉全致詞時笑稱，「立法院的大門已經為你準備好了，也幫你把『余天』兩個字的名牌掛在門上」。

蘇嘉全又笑說，一個法案的通過必須要一讀、二讀、三讀，通過法案後再敲槌，而這一對新人雖然在去年註冊結婚，但沒有經過三讀程序，因此今天晚上就是要完成三讀，但三讀時也要詢問立法委員同不同意；蘇嘉全因此反問台下來賓，是否同意新郎新娘結婚，台下來賓紛紛回應「同意」。

蘇嘉全補充說，其實三讀通過還是不夠，因為要送蔡總統公告後才能生效，引起現場一陣笑聲。

蔡總統致詞表示，這是她參加的婚禮中，認識最多人的一次，也代表她與余天共同認識的人很多，因此她要給新人最大的祝福。

蔡總統說，在政治圈內曾經選舉過的人，很少沒有人不欠余天的；就算沒有選舉的人，也有欠余天的。但她今天的心情不是來還債，而是以祝福、感謝的心情，來完成新郎新娘的終身大事。蔡總統也祝福新人，不管是用甜言蜜語，還是花言巧語，都要有美好的未來。

蔡總統指出，她抵達圓山大飯店一樓時看見許多媒體，就連樓上的宴會廳也有很多媒體，這樣的排場，政治術語叫做「爆桌」，因此她也詢問余天今晚是不是造勢晚會，但余天跟她說，「這本來就是規劃好的」。

蔡總統最後表示，既然立法院長蘇嘉全說要公告才能正式成為夫妻，她現在就要公告，「你們已經變成合法的夫妻了。」蔡總統最後也請現場來賓高舉手中的酒杯，給予新人最大的祝福。

前行政院長游錫堃致詞時更笑稱，男女追求時是千言萬語，戀愛的時候是甜言蜜語，求婚的時候是花言巧語，結婚之後就變成三言兩語。當兒女出生後就變成不言不語，到了他這個年紀、老了，就變成自言自語。因此他祝福新人，結婚後、年紀大了還是要甜言蜜語，不要變成自言自語。游錫堃的妙語如珠，引起在場來賓一陣哄堂大笑。（編輯：李信寬）1080120

民進黨新北市黨部主委余天（左2）的女兒余苑綺（左3）20日在台北圓山飯店舉辦婚宴，全家開心合影。中央社記者王飛華攝 108年1月20日

民進黨新北市黨部主委余天（左3）20日在台北圓山飯店宴客嫁女，立法院長蘇嘉全（左1）出席為婚禮致詞。中央社記者王飛華攝 108年1月20日

民進黨新北市黨部主委余天（左）20日在台北圓山飯店宴客嫁女，總統蔡英文（左2）出席擔任證婚人。中央社記者王飛華攝 108年1月20日