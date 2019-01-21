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公共建築無障礙考評 台北新北高雄南投特優

最新更新：2019/01/21 11:32

（中央社記者余祥台北21日電）內政部今天公布107年公共建築無障礙生活環境考評結果，台北、新北、高雄、南投等4縣市政府榮獲「特優」。

內政部指出，業務考核對象包含22個地方政府，督導重點包括全台25處新建建築物、97處既有建築物，以及16處100公尺以上連續騎樓路段。

內政部表示，台北市政府、新北市政府、高雄市政府、南投縣政府因無障礙設施勘檢和行政措施作業較為完備，且有效改善既有建築物缺點並落實缺失通報等，獲評為「特優」；桃園市、台中市、台南市及金門縣等4個地方政府亦有不錯表現，獲得「優等」。

內政部指出，為有效督導各地方政府無障礙環境的落實，去年的考核成果已納入108年度行政院主計總處分配中央對直轄市、縣（市）一般性補助款的核撥。

對於成績不佳的嘉義縣、澎湖縣等2個縣市，內政部也將專函促請地方政府首長重視，將無障礙生活環境的建設及改善列為重要施政項目。

內政部提到，自93年起逐年辦理直轄市、縣（市）督導考核，今年除書面考評外，還進行現場實地抽查，例如，廁所盥洗室或浴室地面是否堅硬、平整、防滑，並是否考量行動不便者使用各項衛生設備時所需的空間與必要的輔助扶手和救助鈴等。

內政部表示，希望政府與民間能共同努力，加速建構全面無障礙的生活環境，提供高齡及行動不便者更舒適便利的生活空間。（編輯：林興盟）1080121

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