外交小尖兵新南向 3校高中生22日前進菲國越南

（中央社記者游凱翔台北21日電）響應政府推動新南向政策，由外交部主辦的「107年外交小尖兵」計畫，歷經選拔，將由武陵、精誠、德光高中等3支隊伍，明天啟程赴越南、菲律賓，進行為期11天文化交流、參訪。

由外交部主辦、對象是高中生的「民國107年外交小尖兵」計畫，去年秋天在台灣北中南部進行海選，選出17支隊伍進行決賽，再經團體表演、即席演講、益智問答等3大考驗後選出3支優勝隊伍。

外交部今天舉辦「107年度外交小尖兵代表團出訪授旗典禮行前記者會」，發言人李憲章指出，這3支隊伍分別是彰化精誠高中、台南德光高中、桃園武陵高中，明天啟程越南河內、胡志明市及菲律賓馬尼拉進行為期11天的行程，將參訪兩國政、經、文化設施及當地國際組織，並與各級學校學生及台商深度交流。

李憲章表示，他過去擔任駐英國台北代表處組長時，曾經接待過小尖兵，自103年從英國回台後，跟小尖兵們的感情歷經5個年頭仍很深厚，也陪著他們一路成長。他表示，許多社會中的傑出人士，也都曾參與外交小尖兵計畫。

李憲章也說，今年小尖兵將赴菲律賓和越南，是因為台灣正推動新南向政策，而台灣與越南、菲律賓間的人民互動頻繁，互訪觀光客成長快速。越南與台灣也有許多通婚及移工，也感謝越南對台灣經濟發展與家庭照護貢獻許多。

馬尼拉經濟文化辦事處副代表艾奎諾（Carlo L. Aquino）也說，期盼藉此計畫，深化台菲兩國青年文化交流及情誼。

武陵高中學生代表林庭妤表示，第一次知道這個活動是在她國中二年級，當時看見學長姐每天都在練習，就希望能參加這個比賽。她說，接受訓練的過程一度想要放棄，因為要兼顧課業跟小尖兵訓練真的很難，但有句話叫做「含淚播種者必含笑收割」，對於這項計畫，她會全力以赴。（編輯：楊凱翔）1080121