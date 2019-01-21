張惇涵上任：做府院黨間溝通橋梁

前桃園市政府新聞處長張惇涵擔任總統府發言人，21日正式上任，張惇涵表示，他是擔任服務媒體的角色，虛實之間的橋梁，也是府院黨之間的溝通橋梁。中央社記者鄭傑文攝 108年1月21日

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統府新任發言人張惇涵今天走馬上任，他表示，執政每分每秒都很重要，而他是擔任服務媒體的角色，虛實之間的橋梁，府院黨之間的溝通橋梁。

總統府發言人黃重諺下午表示，即日起，張惇涵加入總統府發言人團隊，張惇涵過去4年擔任桃園市政府新聞處長，不但有非常豐富的新聞經驗，推動地方政務上，有很多非常有創意的成果，協助桃園市長鄭文燦連任成功，總統府希望借重張惇涵的豐富歷練與創新觀點，協助總統府相關工作推動。

記者問張惇涵出任總統府發言人是否為了擔任總統、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦之間的橋梁？張惇涵說，「橋梁」兩字最近蠻紅，府院黨之間都會有很好的密切溝通，「我們都是執政團隊的一員」，做好溝通本來就是發言人的角色與工作。

張惇涵說，總統府發言人幾位分工，黃重諺主導輿情、戰情，另一位發言人林鶴明是點子王，負責社群媒體，最近有人說總統撿到槍，總統撿到的不是槍而是林鶴明，而他是擔任服務媒體的角色，虛實之間的橋梁，做府院黨之間的橋梁。

他進一步說，過去在地方執政的經驗，每天都跟打仗一樣，執政每分每秒都很重要，心態不會有太大不同，壓力都會有，就是把自己的工作做好。

張惇涵說，一個人的能力很有限，但每一個人都應該出一份力量，這是他對自己的角色定位。張惇涵是繼黃重諺、林鶴明之外，總統府第3位發言人。（編輯：張均懋）1080121