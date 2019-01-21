黃國昌卸黨職 時力與其他政黨競合受關注

（中央社記者陳俊華台北21日電）成立於2015年的時代力量，從創黨初期黃國昌就擔任黨主席，歷經2016、2018年兩次選舉，成為台灣的第三大黨。就在黨內權力改組前夕，黃國昌宣布將卸下黨職，時力的下一步備受關注。

時代力量執行黨主席黃國昌今天表示，將卸下黨務，並說他在去年選前就有這樣的想法，而時代力量是一個民主的政黨，「不是一人的政黨」，期待輩出的人才能更實際參與黨務推動。

2014年太陽花學運後，2015年1月由「閃靈樂團」主唱林昶佐、民間司法改革基金會前執行長林峯正、公民組合發起人林世煜、人權律師邱顯智等人發起，成立時代力量，由林昶佐擔任建黨工程隊總隊長；黃國昌則在同年5月入黨，並從7月起代理總隊長、9月13日當選為主席。

2016年立委選舉，時代力量拿下3席區域及2席不分區立委，成為藍綠以外的第三大黨。原本被視為「小綠」的時代力量，在政策主張上，卻經常與國會最大黨民進黨有不同主張。

其中，2017年底，立法院社會福利及衛生環境委員會審查攸關「一例一休」的勞動基準法修法時，時代力量立委徐永明站在發言台上，連續發言11小時，講到聲音都啞了，連上廁所都沒時間，卻也成功讓議事空轉，成為新「站神」。

為反對勞基法修法，2018年1月5日時代力量5名立委更曾自備鐵鍊，反鎖在議場內，在發言台前掛著寫著「拒絕修惡的鎖鏈」的黃布條；晚間則轉移戰場，到總統府前的凱達格蘭大道靜坐，盼執政黨能撤回勞基法修正草案；抗議行動約進行60小時，遭警方排除。

2018年，時代力量面對第二次全國性選舉，在全台推出40名縣市議員候選人，最後共有16名議員當選，在台北市、新竹市更可成立黨團；但新北市、台中市，時力提名的議員候選人卻全軍覆沒。

選後檢討聲浪不斷，外界直指這是黃國昌要卸任黨主席主因。黃國昌今天則說，新北議員候選人的實際得票數、得票率，「打了很漂亮的一戰」，選後有人刻意炒作這樣的議題，「那不是做這個決定，占的份量幾乎等於零」，選前他就有卸下黨職的想法。

剩下不到一年，又將面臨2020年立委選舉。黃國昌曾說，希望時代力量就是走自己的路，在2020年會強烈建議黨內要廣提立委候選人。但在黃國昌卸任後，未來新任黨主席如何領導時代力量、立委提名策略，及時力與民進黨、台北市長柯文哲等人間的競合關係，成為外界關注焦點。（編輯：張均懋）1080121