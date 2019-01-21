蘇揆新作法 政務會議改一對一談話

（中央社記者顧荃台北21日電）行政院長以往每週一召開政務會議，與所有政務委員在會中就政務交換意見。不過，行政院發言人Kolas今天表示，院長蘇貞昌為靈活運用時間，決定改採與政委一對一談話方式進行。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午告訴中央社記者，蘇貞昌重視決策和溝通效率，為了更彈性、更靈活的運用時間，決定更改既有的政務會議模式，以後不再每週固定召開政務會議，改採與政委一對一談話的模式來溝通政務。

Kolas表示，政務會議原本就是政委向院長報告近期主責業務的進度，改為一對一談話後，各政委將個別向蘇貞昌報告，可以針對各自主管的議題進行更深入的討論。只要蘇貞昌認為有需要就會與負責業務的政委討論，有事就談，也不一定每週只談一次。

Kolas說，蘇貞昌這項創新作法的用意，與成立「中央地方建設協調會報」的想法一樣，大家集體開會、討論某項政務時，與此項業務沒有相關的政委就缺乏時間效率。因此將固定的政務會議改成視情況與負責政委開會，更能靈活運用時間，提升彈性和效率。

她說，前行政院長賴清德任內雖然每週固定召開政務會議，但隨著越來越了解政務，賴清德也經常與個別政委了解政策進度。

另外，由於政務會議過去也會在會中大致決定當週行政院會的議程，Kolas說，往後行政院會議程，將改由秘書長李孟諺負責，李孟諺和行政院各單位與幕僚討論，向蘇貞昌報告後再決定議程。（編輯：謝佳珍）1080121