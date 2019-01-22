藍盼政院解決五缺問題 綠對蘇貞昌有信心

（中央社記者范正祥台北22日電）國民黨立法院黨團書記長曾銘宗今天表示，希望行政院長蘇貞昌能夠解決企業面臨的五缺問題。民進黨立法院黨團幹事長李俊俋說，對蘇貞昌接續前行政院長賴清德處理五缺有信心。

曾銘宗接受中央社記者訪問時認為，人民不滿意民進黨執政在拚經濟方面的表現，是民進黨去年九合一選舉大敗很重要的一個原因。他說，相信蘇貞昌想要拚經濟。

曾任財政部次長和金融監督管理委員會主任委員的曾銘宗呼籲蘇貞昌，趕快把五缺（缺地、缺水、缺電、缺工、缺人才）問題解決掉，這是拚經濟的基礎，解決了才有辦法拚經濟。

曾銘宗認為，賴清德在任期間雖然也有針對五缺問題進行處理，「但是沒有解決掉，還是面臨很多問題」，希望蘇貞昌在這方面能夠把問題解決掉。

談及立法院下會期修法，曾銘宗說，下會期基本上是法案會期，黨團主張的優先法案清單還在研擬中，他個人希望修正財政收支劃分法，現在地方財政情況非常嚴竣，趕快把財政收支劃分法拿出來修。

李俊俋告訴中央社記者，賴清德擔任行政院長任內積極處理產業五缺問題，經濟部也有提出相關方案，有些問題的處理可能比較需要花一點時間，譬如土地問題，「對於蘇貞昌接續賴清德政策處理五缺問題有信心」。

至於財政收支劃分法的修法，李俊俋表示，下會期如果有法案，可以好好討論。（編輯：蘇龍麒）1080122