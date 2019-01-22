憂水保區開放養豬 環團籲撤銷曾文溪專管計畫

（中央社記者陳俊華台北22日電）台灣水資源保育聯盟等環保團體今天指出，前瞻基礎建設中編列新台幣25億元，要在台南玉峰堰建工業引水專管，恐解編曾文溪水質保護區，將可養豬、興建污染性工廠，呼籲行政院長蘇貞昌撤銷計畫。

為了穩定台南地區民生及產業用水重要供水配套，經濟部水利署擬推動玉峰堰工業用水專管計畫，盼透過此計畫改善台南山上淨水場功能，提升台南地區水資源調度能力。

台灣水資源保育聯盟、荒野保護協會、台灣環境保護聯盟等環保團體上午在立法院舉行「搶救曾文溪、前瞻計畫經費莫亂花」記者會。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉說，玉峰堰提供台南民生、工業用水，前瞻基礎建設計畫中編列25億元「台南山上淨水廠供水系統改善工程計畫」工程費用，要將玉峰堰供水改為工業用水，前瞻計畫如果都只是寫很美的文章，告訴大家這是好事，最後卻都是「落漆」的事。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，這條引水專管是為了曾文溪自來水保護區解編才核定的，解編後玉井就可以蓋設高爾夫球場，曾文溪自來水保護區就可以養豬、蓋工廠；呼籲蘇貞昌重新檢討前瞻計畫，若政府圖利財團，讓曾文溪變臭水溝的話，「民進黨的綠色價值是會消失的」。

草山生態文史聯盟理事長文海珍表示，台南玉峰堰要做工業專管，用意是給南科供水，但玉峰堰是家用水庫，每天提供台南3到5萬噸民生用水，平常也能供工業用水，並不需要特別做專管提供工業用水；且家用水庫才會規劃水源保護區，作為工業專管後保護區將會解編，污染性工業就可進駐，造成水質污染。（編輯：楊凱翔）1080122