柯文哲強盜說 卓榮泰：兩岸問題交給中央政府

（中央社記者顧荃台北22日電）台北市長柯文哲以強盜搶銀行，未見旁邊有警察隱喻美中台關係，引發爭議。民主進步黨主席卓榮泰今天表示，盼柯文哲把市政做好，兩岸問題還是交給中央政府。

柯文哲日前接受台視專訪，談及美中台關係時，以強盜搶銀行，未見旁邊有警察為喻，引發軒然大波，不過，柯文哲強調是比喻一種情況，並未影射國家，指他人若要「興風作浪、見縫插針」，他也沒有辦法。

卓榮泰中午受訪時表示，他希望台北市政府跟其他地方政府能夠把市政工作做好，柯文哲可以對專長領域，例如醫療的事情多多發言，至於兩岸等問題，「還是交給中央政府吧」。

另外，談及非洲豬瘟防疫，卓榮泰表示，從前行政院長賴清德到現任行政院長蘇貞昌，行政院對此事完全沒有鬆懈，但最重要的是需要民眾合作，絕對不要從境外帶進來任何肉製品，尤其是疫區。

卓榮泰呼籲，很多從中國方面過來的民眾，一定要記得不要帶肉製品，政府跟人民共同合作，才有辦法把防疫做好。雖然攜帶肉品入境已提高罰則，但政府的責任並不是處罰人民，而是讓大家能夠注意到此事。政府已經做好邊境防疫的工作，希望大家能夠提高警覺、從自身做好，過一個安心的豬年。（編輯：林興盟）1080122