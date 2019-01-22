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國防部新春餐會 總統勉國軍強化戰力守護國土

最新更新：2019/01/22 16:51
總統蔡英文22日出席國防部新春餐會，期許國軍以「三個不變」，持續捍衛國家安全。（軍聞社提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年1月22日
總統蔡英文22日出席國防部新春餐會，期許國軍以「三個不變」，持續捍衛國家安全。（軍聞社提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年1月22日

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）總統蔡英文今天出席國防部108年新春餐會，期許國軍以守護國土決心不變、強化戰力的努力不變，以及走向國防自主的決心不變等「三個不變」，持續捍衛國家安全。

根據軍聞社影片，身為三軍統帥的蔡總統出席在國防部大直營區舉行的新春餐會時表示，新年期間很多民眾在放連假，但國軍的戰備不會打折扣，國軍弟兄姐妹仍在不同崗位上，執行保家衛國的戰備任務。

蔡總統除代表國家向國軍表示感謝之外，總統也特別提到，新的一年，不只是「國軍守護每一寸國土的決心不變」，還有二個不變，要國軍全力貫徹。

總統指出，其中一個是「國軍強化戰力的努力不變」；面對變動的安全威脅，部隊戰力要與時俱進，不只是繼續強化裝備武器，更重要的是，人員訓練一定要務實。過去2年多來，完成了許多國軍在國防上的改革，為建立下一代國軍立下基礎，「戰力強不是只是一個口號，而是要永遠堅持的目標」。

另外一個不變是「走向國防自主的決心不變」。總統說，國防安全跟國防戰力不是從天上掉下來的，而是要用自己的雙手一點一滴打拚出來；國軍過去曾有國防自主的實績，現在也要承接過去、邁向未來，繼續走向國防自主。

蔡總統強調，「自己的國家自己保護，自己的武器自己打造」，只有國軍保持堅強的武器自製能力，提升戰力這條路才會越走越寬廣。最後，蔡總統祝賀國軍官兵新年快樂，並期許「國軍加油、大家加油、台灣加油」。

總統致詞結束後，國防部長嚴德發也向總統表示，國軍有能力、有信心維護中華民國台灣的主權與自由、民主。（編輯：王永志）1080122

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