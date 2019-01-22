呂秀蓮：有九二無共識 應建立新共識

（中央社記者王承中台北22日電）前副總統呂秀蓮今天表示，她認為「有九二，但無共識」。27年前哪怕國共有意想要統一，但未來台灣每屆總統，是否都要揹著92年的神主牌；下一代的選民需要什麼，應建立新的共識。

前副總統呂秀蓮、國家展望文教基金會董事長施正鋒今天舉行「九二共識．一國兩制」座談會。

呂秀蓮說，她認為「有九二，但無共識」。之所以有九二會談是因為中國看到當年國統會所提的「八一決議文」大喜過望，但1993年後，中國所有的文件都從未有過中華民國。

她說，前總統馬英九執政時，她認為兩岸為改善關係是在演雙簧，對於主張九二共識、中華民國的人，到中國有大聲喊中華民國的不多，只看到前副總統連戰到南京中山陵謁陵時，最後念了中華民國幾年幾月，這都只是在演戲。

呂秀蓮指出，對於主張中華民國的，她稱作「華獨」，表示不願接受中華人民共和國的統治。她認為，華獨、台獨應該要合起來，擴大鞏固價值觀，與其想如何抗拒中國垂直性的統一，應該認真思考，怎樣變成平行性的統合。她說，前總統陳水扁在2001年的元旦文告上就指出，兩岸開始要進行經濟政治的統合。

呂秀蓮表示，若主張一中是中華民國，要認真推動中華民國重返聯合國，拿出所有的行動壯大中華民國，否則很多東西都是虛的。並且不要在有邦交國斷交時就幸災樂禍，捍衛中華民國的人，應該要譴責北京。

呂秀蓮指出，部分台灣人否定中華民國，是因為目前全世界僅17國承認中華民國，才會有人覺得是否應改頭換面，換個國號，但主張用台灣當國名，跟主張中華民國會遇到的難題是一樣的，甚至會面對更嚴厲的挑戰。（編輯：張均懋）1080122