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資深藝人掌摑鄭麗君 蘇嘉全：傷害台灣民主價值

最新更新：2019/01/22 18:14

（中央社記者范正祥台北22日電）文化部長鄭麗君今天出席關懷演藝人員春節餐會，遭資深藝人鄭惠中打一巴掌。立法院長蘇嘉全除表達強烈譴責並說，如此行為已經傷害台灣的民主價值。

蘇嘉全在臉書發文表示，下午聽聞鄭麗君在出席資深藝人春節餐會時，遭到一位資深藝人羞辱性的暴力攻擊，他打電話關心鄭麗君，為鄭麗君加油打氣。

他指出，對此用暴力手段表達訴求的不理性行為，「我們感到非常遺憾，同時也要強烈譴責。」

蘇嘉全表示，鄭麗君一路以來，為了台灣多元意見的捍衛、本土文化的發展，以及推動轉型正義的工作盡心盡力，是推動各項文化改革最溫柔而堅定的一股力量。然而，這次遭受到資深藝人非理性的暴力羞辱，以表達自己的不滿與訴求，如此行為已經傷害台灣的民主價值。

蘇嘉全表示，台灣是一個民主國家，任何不同的聲音與立場，在這塊土地上都能以多元的形式，進行自由、平等的討論，但絕對不允許暴力行為。

他說，轉型正義的腳步不會停下，「我們期待未來社會各界能夠有更多理性的對話，也盼望這次暴力攻擊是第一次，同時也是最後一次發生。」（編輯：謝佳珍）1080122

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