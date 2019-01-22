鄭麗君遭掌摑 綠委：凸顯轉型正義迫切需要

（中央社記者陳俊華台北22日電）文化部長鄭麗君今天遭資深藝人鄭惠中打耳光，民進黨立委吳思瑤表示，轉型正義不等於去蔣化，這樣的施暴及背後代表的意識形態謬誤，凸顯轉型正義的迫切需要。民進黨立委林靜儀也說，會要求政府以更快的速度推動轉型正義。

鄭麗君中午出席關懷演藝人員春節餐會，沒料到致詞下台後逐桌向藝人敬酒，卻被鄭惠中打了一巴掌。鄭惠中傍晚表示，因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動、失控，向鄭麗君表達歉意。

民進黨立委林靜儀向中央社記者表示，施暴者很清楚地說，是因為民進黨政府在處理轉型正義議題，這代表政府推動轉型正義工作時，還需要做更多溝通。總統蔡英文曾說，每個人的認同都尊重，但因為認同不同就行使暴力，這是非常不允許的事。

林靜儀說，她在文化界、藝文界的朋友一片怒罵，大家都非常生氣。站在監督政府的立場，她會要求政府以更快的速度、更強的力道去推動轉型正義、去除威權象徵，「不但不能因為這一巴掌而退縮，反而要做得更快、更多、更強」。

民進黨立委吳思瑤在臉書發文表示，「這一巴掌，打在麗君身上，痛在全台灣社會心裡」，感到憤怒、心疼，她可以想像鄭麗君當下的驚嚇與無奈。在最自由民主的台灣，卻用最不文明的暴力方式表達意見，國人應該同聲譴責。

吳思瑤說，轉型正義不等於去蔣化，去蔣化也不等於轉型正義，這樣的施暴及背後代表的意識形態謬誤，正凸顯了轉型正義的迫切需要，從教育下手建立正確認知，更是刻不容緩的任務；她要以最大的力量支持鄭麗君，轉型正義是重要的時代使命，「非推不可，沒有退路。」

民進黨立委陳亭妃發文表示，政務官任內的施政表現，當然是可受社會大眾公評，但絕對不是用這種極度羞辱人的方式；更令人憤怒的是，這位資深藝人事後不只沒有任何悔意，還一副理直氣壯的樣子，心中除了憤怒之外，更多的是對鄭麗君的心疼與不捨。

民進黨立委陳歐珀也在臉書發文表示，堅決反對用暴力方式表達個人意見，意見絕對可以自由表達，但不應用「巴掌」來表達；鄭麗君的貢獻是有目共睹，不應受到這種非理性、暴力的對待。

時代力量立委黃國昌發文表示，「這真的太野蠻了」，暴力動粗，竟然還嗆聲「只賞一巴掌已經太便宜她（鄭麗君）」，請這位「暴徒」出來公開向鄭麗君道歉。（編輯：謝佳珍）1080122