錯過入閣時間不再動念 管碧玲：負責的留任

（中央社記者王淑芬高雄22日電）民主進步黨立委管碧玲今天在臉書貼文提及三度接到受邀入閣的電話，她說，一貫的態度是入閣的時機錯過了，目前選擇負責任的留在選區並決定做滿任期再努力爭取不分區立委。

行政院長蘇貞昌組閣前，高層就鎖定選區即將消失的民進黨高雄市立委管碧玲入閣。管碧玲今天臉書發文指出，決定做滿任期，努力爭取不分區立委。她表示，在國外的時候，確實接獲蘇院長的電話，第三度被邀請入閣，十分感謝；每一次被邀請入閣，對外都不會透露，但是無奈，怎麼都還是變成新聞。

管碧玲說，與蘇院長的談話內容，變成一個過度簡化的新聞，一早又被追問；她不會轉述與長官一對一的談話內容，這個新聞顯然將談話內容過度簡化。

管碧玲表示，一貫的態度就在於「入閣的時機錯過了」，如果在上週入閣，那麼選區將在4月補選一個任期只有10個月，未來又失去選區的立委，對民進黨而言，這會是一個飽受批評的過程；如果在2月1日以後入閣，等於在選區確定消失的時候跳船，讓選區有一年沒有立委，民進黨不能這樣對待一個選區。

她表示，去年沒有接任教育部長，就研判入閣的時機錯過了，一旦時間往後延、選區劃分定案，入閣的意義大不相同了！所以當時會說：「報國需要時機」。

管碧玲指出，目前必須負責任的留在選區，完成對選民的承諾，且全力協助未來三個選區的立委接棒，把棒子順利的交到他們的手中，「這也是為什麼我決定做滿任期，努力爭取不分區立委的理由」，「高雄的選區劃分，我的選區被拆散出去，我即使選擇自己最強的行政區（選區中的三民西區，我就贏了一萬四千多票）初選，在新選區所佔的人口比例都屬懸殊的少數，初選將非常撕裂。三位立委，都是黨內優秀的立委，我選擇做大姐大，事實上也已經著手在籌劃，照這樣的步伐前進，相信可以走出光明」。

明年初的第10屆立委選舉，高雄市將減少一席立委，被整併的鼓山、鹽埕、旗津、三民等行政區就落在管碧玲的選區。(編輯:黃世雅、孫承武)1080122