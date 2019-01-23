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新聞專題
文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌
文化部長鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節餐會，致詞後下台逐桌向藝人敬酒，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光，鄭麗君在臉書回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」晚間鄭惠中主動前往台北地檢署，檢察官訊問後，將她列妨害公務等罪嫌被告，並限制住居。
新聞專題
文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌1/17

鄭惠中赴文化部道歉 鄭麗君因公務未現身[影]

最新更新：2019/01/23 11:40
資深藝人鄭惠中（中）22日在資深藝人春節餐會上打了文化部長鄭麗君一記耳光；鄭惠中23日在台北市議員應曉薇（前右）陪同下，赴文化部向鄭麗君致歉，但未見到鄭麗君。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
資深藝人鄭惠中（中）22日在資深藝人春節餐會上打了文化部長鄭麗君一記耳光；鄭惠中23日在台北市議員應曉薇（前右）陪同下，赴文化部向鄭麗君致歉，但未見到鄭麗君。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日

（中央社記者陳政偉台北23日電）文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中打巴掌，鄭惠中今天親赴文化部道歉，但鄭麗君因有公務行程未在部裡，致歉撲空；鄭惠中表示自己的行為是錯的，但不代表鄭麗君是對的，改天會再來親自道歉。

鄭惠中今天上午9時30分左右，由台北市議員應曉薇陪同前往文化部道歉，鄭麗君因為有公務行程未在部裡，由藝術發展司長張惠君代表接見。

鄭惠中及應曉薇一下車就被大批媒體包圍，旁邊還有抗議團體台灣國行動協會高喊口號，表示力挺鄭麗君，嚴厲譴責暴力攻擊。

文化部長鄭麗君22日中午在資深藝人春節餐會上，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光。台灣國辦公室主任陳峻涵（右3）23日前往文化部，獻花力挺鄭麗君，由藝術發展司司長張惠君（右2）代為接受。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
文化部長鄭麗君22日中午在資深藝人春節餐會上，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光。台灣國辦公室主任陳峻涵（右3）23日前往文化部，獻花力挺鄭麗君，由藝術發展司司長張惠君（右2）代為接受。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日

鄭惠中接受媒體訪問表示，她是專程且真心的來跟部長鄭麗君道歉，做這樣事情真的很抱歉，做了不好的示範，「我的行為是錯」。

有媒體詢問，文化部是推動轉型正義，用去蔣化一言以蔽之，有點偏頗，鄭惠中說，「鄭麗君就是要推動拆除中正紀念堂」，她看到的新聞就是這樣子。

鄭惠中也說，昨天是她太衝動了，並不代表鄭麗君是對的，請鄭麗君不要拆中正紀念堂，這是不對的事，由於今天鄭麗君不在部裡，她會改天再到文化部致歉。對於過去被媒體起底，鄭惠中說，人總有過去，她並沒有做錯什麼事。

代表見面的張惠君說，鄭惠中道歉的話及誠意，都會轉達給鄭麗君，因為鄭麗君本來就有既定的行程，所以不在部裡。對這件事的想法跟回應，在臉書與新聞稿都說得很清楚。（編輯：張芷瑄）1080123

影片來源：中央社
資深藝人鄭惠中（中）22日在資深藝人春節餐會上打了文化部長鄭麗君一記耳光；鄭惠中23日在台北市議員應曉薇（前左）陪同下，赴文化部為呼巴掌行為向鄭麗君致歉。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
資深藝人鄭惠中（中）22日在資深藝人春節餐會上打了文化部長鄭麗君一記耳光；鄭惠中23日在台北市議員應曉薇（前左）陪同下，赴文化部為呼巴掌行為向鄭麗君致歉。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
資深藝人鄭惠中22日在資深藝人春節餐會上掌摑文化部長鄭麗君。一名擁蔣人士23日上午身穿國旗衣、手中高舉國旗，在文化部前力挺鄭惠中。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
資深藝人鄭惠中22日在資深藝人春節餐會上掌摑文化部長鄭麗君。一名擁蔣人士23日上午身穿國旗衣、手中高舉國旗，在文化部前力挺鄭惠中。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
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