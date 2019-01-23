鄭麗君遭掌摑 馬英九：轉型正義政策應檢討

（中央社記者劉冠廷台北23日電）文化部長鄭麗君遭人掌摑，前總統馬英九今天表示，在公共場所使用暴力，都是應該譴責，但是文化部也應該檢討，轉型正義政策，是不是能夠得到民眾的支持。

鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節聯歡餐會，遭資深藝人鄭惠中掌摑，輿論一片譁然。事後鄭惠中召開記者會說明，願對打鄭麗君一巴掌行為道歉，但不願對抗議去蔣化一事道歉，「去蔣不是台灣人民的共識」。

馬英九今天上午在出席國民黨立委林奕華、台北市議會議長陳錦祥、台北市會計師公會所主辦「寒冬送暖，溫馨關懷」愛心贈米公益活動記者會前，對鄭麗君遭人掌摑一事，作出上述表示。

媒體繼續追問，國民黨副主席郝龍斌對於鄭麗君遭掌摑是「官逼民反」言論時，馬英九則未表達看法，在隨扈開道下進入記者會現場。

對於今天的寒冬送暖贈米活動，馬英九在致詞時則說，在這時候能夠發放6000公斤的白米，真的是了不起善舉，大家就不會擔心沒辦法過一個好年；他發現再怎麼樣進步、繁榮的城市，還是有些民眾生活不一定十分理想，因此在可能的範圍內能夠幫忙，是一件讓大家都感到快樂的事。

馬英九也說，林奕華擔任過台北市與新北市的教育局長，現在準備轉戰區域立委，希望林奕華能在最熟悉的教育領域上，發揮最大的能量。

林奕華則表示，就如同馬英九所說的，再繁華的都市，還是有很多弱勢要照顧，台北市大安區雖然高都市化，但還是希望能在過年時，讓每一個人都能夠好過年，感謝會計師公會有這樣的善心。（編輯：王永志）1080123