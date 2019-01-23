鄭麗君遭掌摑 羅文嘉：台灣沒有本錢累積仇恨

（中央社記者葉素萍台北23日電）文化部長鄭麗君遭藝人打耳光，國民黨副主席郝龍斌說「官逼民反」。民進黨秘書長羅文嘉今天說，台灣已面臨那麼大的外在威脅，沒太多本錢累積仇恨；現在是讓台灣往前走的好機會。

鄭麗君遭資深藝人鄭惠中打耳光，郝龍斌在臉書上發文表示，「這一耳光，官逼民反」。羅文嘉今天出席民進黨中常會，對於郝龍斌，羅文嘉說，沒有特別評論。

他說，今天上午有機會與鄭麗君短暫會面，他當面向鄭表達支持，他知道昨天事出突然，對鄭麗君是很大的驚嚇，但她應對得很好。

羅文嘉透露，鄭麗君也談到了，這2年來，文化部很努力針對中正紀念堂空間、存在價值，開過十幾場座談會、公民審議會，與各方不同意見深入討論，並有一些很好的想法、構想來自於民間。

羅文嘉說，可能一般民眾沒看到這些想法，所以有錯誤認知，以為只是停留在銅像的問題，其實不是，而是符合台北首都空間發展、站在台灣民主化歷程中，很重要的文化意義、文化價值。他說，他聽了很感動，也鼓勵鄭麗君把這2年辛苦做的事，跟大家說明。

媒體詢問，鄭麗君有被嚇到嗎；羅文嘉說，她是非常冷靜的政治工作者，也很成熟，所以他對鄭麗君表達最大的鼓勵與支持。

他說，問題層次不是只停在大家目前看到的或者郝龍斌講的層次，所以他不予回應，因為他覺得，「台灣不是今天你仇恨來、我就仇恨回去」，台灣已經面臨那麼大的外在威脅，沒有太多本錢累積仇恨，轉型正義目的是要讓仇恨化解，不要重蹈覆轍。

媒體問到，前總統馬英九也曾被丟鞋；羅文嘉說，這些都應該過去吧。

至於中正紀念堂存廢問題，羅文嘉說，過去2年鄭麗君有深刻、感人的思考與結果，讓她來談比較合適，希望大家聽一聽、了解到有這麼認真的政府文化部門官員，從文化的角度談存在這麼久的、歷史留下來的、還沒有解決的問題，「其實是個好機會」，換個角度想，這是一個讓大家誠實面對問題，解決歷史還沒有解決的問題，是讓台灣往前走的好機會。（編輯：趙蔚蘭）1080123