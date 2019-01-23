鄭麗君遭掌摑 蘇揆：可自由表達但不容許暴力

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）文化部長鄭麗君遭藝人打耳光。行政院長蘇貞昌今天對此說，他要公開嚴正譴責暴力，台灣可自由表達意見，但絕對不容許暴力；他也肯定鄭麗君多年來照顧資深藝人的貢獻。

蘇貞昌下午前往宜蘭，參訪財團法人宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會附設幸夫愛兒園，並接受媒體訪問。

針對鄭麗君遭資深藝人鄭惠中打耳光，蘇貞昌對此表示，他於昨天已打電話給鄭麗君鼓勵，也肯定鄭麗君事後堅定的態度。

蘇貞昌說，他藉此要特別公開嚴正譴責暴力，台灣人經過多少年的努力才能有民主自由，並可自由表達意見，但「我們絕對不容許暴力」，任何的暴力都沒有理由。

此外，他也要肯定鄭麗君多年來在推動文化建設與照顧資深藝人的努力。昨天現場資深藝人朋友也給鄭麗君很大的歡迎、鼓勵，氣氛非常好，但是卻有人有這樣的暴力行為，這不值得鼓勵，也絕不容許。

媒體詢問，鄭麗君遭打耳光後，國民黨副主席郝龍斌在臉書上發文表示，「這一耳光，官逼民反」；前新北市長朱立倫今天也在臉書發文表示，「我反對暴力，嚴正譴責打鄭麗君耳光的民眾。確實，民進黨的許多作為，很多人都很生氣，但請用選票制裁民進黨，而絕對不要使用暴力。但，我更反對暴力的『雙重標準』，那才是鼓勵暴力的真正源頭…」

蘇貞昌認為，當大家看到暴力時應該一致譴責，不要在這個時候還拐彎抹角、講一大堆有的沒有的，這只會讓暴力找到藉口，任何人不應該為暴力袒護，這個不分黨派，台灣才會有更和善的未來。（編輯：李錫璋）1080123