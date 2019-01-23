馬英九昔遭丟鞋 羅文嘉：我會告訴支持者不要丟

（中央社記者葉素萍台北23日電）文化部長鄭麗君昨天遭打耳光，藍營提出前總統馬英九任內被丟鞋，卻不見綠營反對，質疑雙重標準。對此，民進黨秘書長羅文嘉說，不要用傷害別人身體的方式維護主張，「我會告訴支持者，不要丟他鞋」。

羅文嘉今天在中常會後受訪，媒體問到，馬英九當總統時也被丟鞋，卻不見綠營反對，藍營覺得這是「雙重標準」。

羅文嘉說，「我會告訴我的支持者，不要丟他鞋」；民主社會就是尊重每個人有自己的看法，立場看法透過溝通討論，最後選民會用選票表達看法，如果接受民主制度，就要學習民主態度。

羅文嘉說，任何政黨都應該負責任告訴自己支持者，民主接受多元意見，「不要用傷害別人身體的方式，去維護你的主張」，這是一個通則，對誰都一樣。

中國國民黨副主席郝龍斌昨天稱文化部長鄭麗君被打耳光是「官逼民反」，引發爭議。郝龍斌今天上午接受廣播節目專訪，針對事件澄清說，暴力當然是不對的，但他認為民進黨對待暴力應該有一致的標準。

羅文嘉認為，仇恨來、仇恨去沒有用；以前大家彼此有一些恩恩怨怨，但不必拘泥在這邊。

對於媒體報導民進黨新北市黨部主委余天一度嗆郝龍斌「我以後叫人看到你就打」，羅文嘉說，他的立場很簡單，「不要這樣子，大家都不要」，任何政黨都應該負責任告訴自己支持者，民主接受多元意見，「不要用傷害別人身體的方式，去維護你的主張」，這是一個通則，不管今天是誰都一樣。

由於羅文嘉就讀台大時，曾把學生活動中心的蔣介石銅像戴上文革帽子。媒體今天也問到「去蔣化」的議題，羅文嘉表示，他們當時談的不是「去蔣化」，而是談大學作為學術獨立的空間，在國外大學有很多思想家、哲學家的銅像，因為只有在獨裁國家，才會放政治強人銅像。

他說，很多事情不該圍繞在單一的人和簡單的符號去談，包括中正紀念堂的問題，「那個人（蔣介石）的歷史功過，歷史自然會有相當的評論」，歷史的功過時間拉愈長，也會有相對客觀標準可以檢驗。

羅文嘉說，那個空間（中正紀念堂）已經存在，怎麼去做，鄭麗君用2年時間做討論溝通，也有一些不錯構想，她應該會找時間跟大家談；他聽了鄭麗君的構想，是非常務實在面對這個歷史存在空間的事情，並用更大架構來看，不是停留在銅像或是某一個人。

談到資深藝人鄭惠中襲擊鄭麗君的行為，羅文嘉說，為什麼有人在那時候有這個衝動，一定是背後有力量推動她這麼做，「這個力量，就是歷史結構下、大時代環境放在她腦中的『膠囊』一樣，突然有一刻就爆炸了」。

羅文嘉認為，鄭惠中做了之後也會很挫折。這時候應該探討的是「是不是要給人放這個膠囊」，現在需要的應該是讓國民有辨別、獨立思考能力，而不是用黨國思想教育放一個「膠囊」進去。（編輯：楊玫寧）1080123