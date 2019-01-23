藍中常委提案總統仿美式初選 吳敦義裁示研議

（中央社記者余祥台北23日電）國民黨中常委李昭平今天在中常會提案建議，總統初選引入美式精神，先分區辯論再進行民調和投票；黨主席吳敦義裁示，請智庫邀集學者專家、中常委組成小組，研議是否可行。

中國國民黨文傳會代理主委唐德明在中常會後轉述，李昭平在會中提出3項提案，都與總統、立委提名相關。李昭平建議2020總統提名作業先在各地辦初選辯論，辯論後才分區民調、投票，讓全民了解參選人的政見；至於如何分區、辯論場次，以及民調、投票的方式，由黨中央研議。

李昭平也建議，訂定公職人員1/2條款，各級民意代表任期未過半，不得登記參選其他公職的黨內初選，除非黨有需要徵召者除外，如此可以培育人才，擴大優秀黨員參政機會。

李昭平的第3項提案，建議優先辦理17位現任區域立委的提名作業，不要讓他們一面忙初選，一面又要到立院問政。

對於這3項提案，唐德明轉述，吳敦義會中裁示，請國民黨智庫邀集學者專家、中常委組成小組，研議是否可行；國民黨將在農曆年後提出小組成員名單，送交中常會通過後，即可研擬具體辦法。

李昭平會後接受中央社記者訪問時表示，他看到媒體報導，資深媒體人趙少康建議國民黨可仿效美式初選，雖然台灣並非全然適用，但舉辦初選辯論是可以參考的作法。

他說，過去國民黨都是黨主席直接成為總統參選人，這一次可能是多人競爭，當然需要辯論，讓黨員、民眾檢視參選人的背景、政見、兩岸政策主張等；詳細作法需要再研議，他尊重所有參選人的意見。

李昭平強調，並非代表誰提案，他期待國民黨可以有一套公平、公正的初選制度，選出最可能勝選的人。

訂定「公職人員1/2條款」如果通過，可能衝擊準備投入立委選舉的市議員。中常委蕭景田表示，該提案牽涉現任者權益，若沒有訂定「日出條款」，等於是讓現在有意願投入立委選戰的市議員、鄉鎮市民代表都不得參選，對現任者並不公平，因此他認為應該訂定「日出條款」，下一屆選舉才可以限制，他的建議獲得其他中常委的支持。

不具名中常委批評，國民黨總統、立委提名辦法行之多年，現在突然改變，就是在搞「小動作」，令外界有「因人設事」的揣測，觀感不好，對國民黨也不好，最重要的應以2020勝選為考量。

中常委徐弘庭也認為，在選前更動提名辦法不是好事，有機關算盡之嫌，現階段最重要的是確定黨內初選時程，遠比機制重要得多。

美式初選大致分為開放式初選和封閉式，開放式初選允許非黨員投票；封閉式初選則只有事先登記為黨員的選民，才有資格投票。（編輯：謝佳珍）1080123