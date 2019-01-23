確保資安 政院擬於3月底提中國品牌產品黑名單

（中央社記者顧荃台北23日電）行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天表示，為確保資通訊安全，不排除在3月底前提出一份中國品牌的黑名單，以免各單位採購時誤買中國品牌產品。

她又表示，行政院資安處正在草擬一項處理原則，明定未來政府機關採購相關資通用品時的範圍及規格等，預定最快一月底發布。

行政院資通安全處處長簡宏偉說明，公務使用的網路設備、手機、電腦等資通訊設備，多年前已經全面禁止採購中國品牌產品，不過相關規定散見各函釋或公文，沒有一個全面完整的規定，因此資安處正在研擬處理原則草案。

簡宏偉說，草案也會徵詢各政府機關的意見進行調整，規定採購公務使用的資通訊產品，包括雲端儲存設備等的資安原則。

另外，「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）報導，行政院資安處將在3月底前公布可能構成安全威脅的中國科技公司清單，華為、中興通訊、監控設備大廠海康威視數字技術公司和大華技術公司都可能名列首波黑名單。政府部門和官股企業將禁止使用這些公司的設備和產品。

對此簡宏偉表示，因許多政府機關反映，並不清楚哪些產品屬於中國大陸品牌，所以資安處將整理一份名單，也會徵詢各部會意見並視企業經營情況隨時更新，讓政府機關知道哪些品牌的產品能否採購。（編輯：李信寬）1080123